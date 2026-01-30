Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek

Torba Birkin od Hermes na aukcji

Wśród przejętych przedmiotów są dwie bardzo drogie torebki Hermes Birkin ze skóry krokodyla oraz luksusowy jacht. Torebki mają zostać najpierw wycenione przez ekspertów, a jacht trafi na aukcję w przyszłym miesiącu. Cena wywoławcza wynosi 49,3 mld dongów (ok. 1,9 mln dolarów).

Truong My Lan została skazana na dożywocie za defraudację pieniędzy z Saigon Commercial Bank - piątego co do wielkości kredytodawcy w kraju. Sąd uznał, że przez ponad 10 lat potajemnie kontrolowała bank i wyprowadziła z niego łącznie 44 mld dolarów.

W 2024 r. została skazana na karę śmierci, ale ostatecznie zmieniono jej wyrok na dożywotnie więzienie i dodatkowo zasądzono wypłatę 27 mld dolarów z tytułu odszkodowania.

Wraz z nią skazano ponad 80 osób, w tym jej męża i siostrzenicę. Proces wzbudził ogromne zainteresowanie w całym kraju.

Sprzedaż jachtu w ramach rekompensaty

Władze przejęły już ponad 1200 jej aktywów, m.in. nieruchomości, udziały w firmach, jachty, ubrania i kosztowności. Jedna z jej nieruchomości w centrum Ho Chi Minh City została już sprzedana na aukcji za ponad 600 mld dongów (23,13 mln dolarów).

Na początku tego miesiąca wietnamskie władze próbowały wystawić na aukcję jej jacht Reverie Saigon z ceną 52,4 mld dongów. Nie znaleziono jednak kupca.

Według lokalnych mediów jacht ponownie trafi na aukcję 12 lutego z obniżoną ceną wywoławczą. Aby wziąć udział w licytacji, oferenci będą musieli wpłacić wadium w wysokości 20 proc. ceny wywoławczej. Na aukcję trafią również dwa inne statki Truong My Lan, każdy z ceną wywoławczą 4,8 mld dongów.

Sama Truong My Lan próbowała zatrzymać dwie torebki Hermes. Mówiła, że chciała przekazać je dzieciom i wnukom jako pamiątki. Sąd uznał jednak, że zostały one kupione z nielegalnych pieniędzy i nie zgodził się na ich zatrzymanie.

Torebki Birkin, flagowy produkt marki Hermes, są uznawane za najbardziej ekskluzywne na świecie, a ich wartość osiąga czasami nawet setki tysięcy dolarów. Żeby je kupić trzeba się wpisać na listę rezerwową, a czas realizacji zamówienia zajmuje czasami nawet wiele miesięcy. Wielu bogaczy traktuje je jako sposób zabezpieczenia małej części majątku.

