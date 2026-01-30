Logo TVN24
Ze świata

Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek

pap_20241203_01F
Torba Birkin od Hermes na aukcji
Luksusowe torebki Hermes Birkin i prywatny jacht. Władze Wietnamu chcą sprzedać luksusowe rzeczy należące do miliarderki Truong My Lan, aby odzyskać część pieniędzy sprzeniewierzonych w jednej z największych afer finansowych w historii kraju.

Wśród przejętych przedmiotów są dwie bardzo drogie torebki Hermes Birkin ze skóry krokodyla oraz luksusowy jacht. Torebki mają zostać najpierw wycenione przez ekspertów, a jacht trafi na aukcję w przyszłym miesiącu. Cena wywoławcza wynosi 49,3 mld dongów (ok. 1,9 mln dolarów).

Truong My Lan została skazana na dożywocie za defraudację pieniędzy z Saigon Commercial Bank - piątego co do wielkości kredytodawcy w kraju. Sąd uznał, że przez ponad 10 lat potajemnie kontrolowała bank i wyprowadziła z niego łącznie 44 mld dolarów.

W 2024 r. została skazana na karę śmierci, ale ostatecznie zmieniono jej wyrok na dożywotnie więzienie i dodatkowo zasądzono wypłatę 27 mld dolarów z tytułu odszkodowania.

Wraz z nią skazano ponad 80 osób, w tym jej męża i siostrzenicę. Proces wzbudził ogromne zainteresowanie w całym kraju.

Prada - sklep w Mediolanie
Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami
Kim Keon Hee była pierwsza dama Korei Południowej wchodząc na przesłuchanie do prokuratury w Seulu
Była pierwsza dama skazana na karę więzienia
Była pierwsza dama skazana na karę więzienia
Maciej Wacławik
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy

Sprzedaż jachtu w ramach rekompensaty

Władze przejęły już ponad 1200 jej aktywów, m.in. nieruchomości, udziały w firmach, jachty, ubrania i kosztowności. Jedna z jej nieruchomości w centrum Ho Chi Minh City została już sprzedana na aukcji za ponad 600 mld dongów (23,13 mln dolarów).

Na początku tego miesiąca wietnamskie władze próbowały wystawić na aukcję jej jacht Reverie Saigon z ceną 52,4 mld dongów. Nie znaleziono jednak kupca.

Według lokalnych mediów jacht ponownie trafi na aukcję 12 lutego z obniżoną ceną wywoławczą. Aby wziąć udział w licytacji, oferenci będą musieli wpłacić wadium w wysokości 20 proc. ceny wywoławczej. Na aukcję trafią również dwa inne statki Truong My Lan, każdy z ceną wywoławczą 4,8 mld dongów.

Sama Truong My Lan próbowała zatrzymać dwie torebki Hermes. Mówiła, że chciała przekazać je dzieciom i wnukom jako pamiątki. Sąd uznał jednak, że zostały one kupione z nielegalnych pieniędzy i nie zgodził się na ich zatrzymanie.

Torebki Birkin, flagowy produkt marki Hermes, są uznawane za najbardziej ekskluzywne na świecie, a ich wartość osiąga czasami nawet setki tysięcy dolarów. Żeby je kupić trzeba się wpisać na listę rezerwową, a czas realizacji zamówienia zajmuje czasami nawet wiele miesięcy. Wielu bogaczy traktuje je jako sposób zabezpieczenia małej części majątku.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica