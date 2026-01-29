Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą

Magdalena Górnicka-Partyka komentuje "lekką de-eskalację" Donalda Trumpa Źródło: TVN24

- W czasie, gdy oparty na zasadach porządek międzynarodowy jest zagrożony z wielu stron, musimy stać ramię w ramię jako wiarygodni i przewidywalni partnerzy - powiedział Costa.

Prezydent Wietnamu Luong Cuong określił porozumienie mianem "historycznego kamienia milowego", podkreślającego wielkie osiągnięcia obu stron.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonia Costa i prezydent Wietnamu Luong Cuong Źródło: PAP/EPA/NHAC NGUYEN / POOL

Zakres nowej współpracy

We wspólnym oświadczeniu zapowiedziano pogłębienie współpracy m.in. w zakresie obronności, minerałów krytycznych, półprzewodników oraz infrastruktury komunikacyjnej.

Nowa ranga partnerstwa stawia Brukselę na tej samej płaszczyźnie dyplomatycznej, co relacje Hanoi z USA, Chinami i Rosją – zauważyła agencja Reutera, podkreślając, że choć ruch ten nie pociąga za sobą konkretnych zobowiązań, ma istotną wagę polityczną. UE i Wietnam dążą do dywersyfikacji sojuszy w obliczu zakłóceń w światowych finansach oraz wyższych opłat celnych na eksport, wprowadzanych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa.

Mimo zbliżenia Costa przyznał, że między stronami utrzymują się różnice zdań w kwestii praw człowieka oraz wojny Rosji przeciw Ukrainie, wobec której Wietnam, tradycyjny partner Rosji, zachowuje dystans.

Unia szuka partnerów w Azji

Costa przybył do Hanoi bezpośrednio po wizycie w Indiach, gdzie we wtorek na szczycie UE-Delhi zakończono negocjacje dotyczące umowy handlowej. UE prowadzi obecnie szeroką ofensywę dyplomatyczną w Azji, próbując uniezależnić swoje łańcuchy dostaw od Chin.

Oficjalna wietnamska agencja VNA przypomniała, że stosunki dyplomatyczne między UE a Wietnamem nawiązano w 1990 roku. Od 2020 roku obowiązuje umowa o wolnym handlu (EVFTA), która uczyniła ten kraj największym partnerem handlowym UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Agencja podkreśliła także, że wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej odbywa się krótko po zakończeniu kongresu rządzącej Komunistycznej Partii Wietnamu (KPW), co dla Hanoi stanowi potwierdzenie skuteczności strategii dyplomatycznej i legitymizację nowej władzy przez UE.

