Ze świata "Czarny rynek kwitnie od dziesięcioleci". Mocna reakcja na presję Trumpa Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe cła na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Gdy na początku tego roku wietnamska policja przeszukała dwa niepozornie wyglądające magazyny na obrzeżach Ho Chi Minh, odkryła ponad 23 tys. par klapek z logo Nike, Adidas, Crocs i Gucci. Wspomniane marki nie miały z tymi magazynami nic wspólnego - wszystkie znalezione tam buty były podróbkami. W wyniku nalotu zabezpieczono towar o wartości 2 miliardów dongów (ok. 76 tys. dolarów, ponad 285 tys. złotych) - relacjonuje BBC.

Podkreśla przy tym, że "wietnamski czarny rynek kwitnie od dziesięcioleci". Kraj jest powszechnie uznawany za globalne centrum tanich podróbek dóbr luksusowych i jeden z największych rynków z fałszywą odzieżą designerską na świecie.

Wietnam walczy z podróbkami

7 maja rząd zainicjował ogólnokrajową akcję wymierzoną w produkty i praktyki naruszające prawa własności intelektualnej, w tym podróbki, piractwo internetowe oraz bezprawne wykorzystywanie znaków towarowych. Sama walka nie jest nowością: wietnamskie służby regularnie organizują duże zatrzymania nielegalnych sprzedawców, by pokazać, że robią cokolwiek ze stale rozwijającym się rynkiem. Jednak w ostatnich tygodniach działania te przybrały na sile.

Najważniejszą przyczyną jest wojna handlowa prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko krajom, które w opinii Waszyngtonu szkodzą interesom Ameryki. W kwietniu Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR) w swoim raporcie uznało Wietnam za "kraj o priorytetowym znaczeniu" ze względu na "notoryczne niespełnianie wymogów w zakresie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej". To pierwszy przypadek od 13 lat, kiedy państwo otrzymało takie miano. W raporcie Wietnam został nazwany najgorszym na świecie krajem pod względem łamania praw własności intelektualnej.

W obliczu widma nowych ceł wietnamskie władze zobowiązały się, że w maju liczba akcji wymierzonych w tego typu przestępstwa wzrośnie o co najmniej 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W połowie maja, po serii niespodziewanych kontroli, urzędnicy skonfiskowali z targowisk podrabiane towary i nałożyli mandaty na łączną kwotę ponad 19 tys. dolarów (ok. 71 tys. złotych). Podano, że w ciągu ostatnich trzech tygodni maja służby podjęły działania w ponad 1400 przypadkach naruszenia praw własności intelektualnej.

Mimo to pod koniec maja Waszyngton wszczął dochodzenie, które ma ustalić, czy bezradność Wietnamu wobec naruszeń praw własności intelektualnej jest "nieuzasadniona" i szkodliwa dla amerykańskiego handlu. W odpowiedzi 10 czerwca policja w prowincji Thanh Hoa rozbiła szajkę, która wyprodukowała i sprzedała ponad 10 tys. sztuk podrobionej biżuterii. Falsyfikaty imitowały wyroby marek takich jak Bulgari, Cartier, Louis Vuitton czy Tiffany & Co i zostały wycenione na 1,14 miliona dolarów (ok. 4,3 mln złotych).

Dostawy z Chin na rodzimy rynek

Łańcuch dostaw większości wietnamskich podróbek prowadzi przez północną granicę bezpośrednio do Chin, gdzie są one produkowane. Wietnamscy hurtownicy wybierają, kupują i sprowadzają masowo produkty, które ich zdaniem łatwo sprzedadzą się na lokalnym rynku, a następnie dystrybuują je do mniejszych punktów.

Bliskość Chin okazała się niezwykle sprzyjająca dla prężnie rozwijającego się rynku podróbek w Wietnamie. Nawet prestiżowe europejskie marki często opierają swoją produkcję na azjatyckich fabrykach - pisze BBC.

Thi Thanh Huong Tran, profesorka nadzwyczajna w SKEMA Business School, która dorastała w Wietnamie i bada kwestie etycznej konsumpcji, zwraca uwagę w rozmowie z BBC na kluczowy aspekt: siła tamtejszego rynku podróbek wynika z twardych realiów ekonomicznych.

- Nawet jeśli [Wietnamczycy] wiedzą, że to podróbka w sytuacji, gdy nie stać ich na oryginał, jest to dla nich najbardziej odpowiednia opcja. To daje im poczucie szczęścia, więc myślą: dlaczego nie? - tłumaczy.

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Ponieważ grupy konsumentów kupujących dobra luksusowe oraz te wybierające podróbki "w ogóle się nie pokrywają", zdaniem Thi Thanh Huong Tran ewentualne straty wizerunkowe czy finansowe międzynarodowych marek luksusowych są znikome.

- Nawet gdyby podróbek nie było, klient o niskich dochodach i tak nie kupiłby produktu oryginalnej marki, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Poza tym nie widzą powodu, dlaczego mieliby płacić aż tyle za zwykłą torebkę - dodaje.