Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Czarny rynek kwitnie od dziesięcioleci". Mocna reakcja na presję Trumpa

|
wietnam
Nowe cła na przesyłki spoza UE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W obawie przed sankcjami USA władze w Wietnamie zarekwirowały tysiące podróbek produktów marek luksusowych - przekazał portal BBC. Walka z tym gigantycznym czarnym rynkiem jest trudna. Wspiera go bowiem nie tylko lokalny popyt, ale i bliskość kluczowego producenta podróbek - Chin.

Gdy na początku tego roku wietnamska policja przeszukała dwa niepozornie wyglądające magazyny na obrzeżach Ho Chi Minh, odkryła ponad 23 tys. par klapek z logo Nike, Adidas, Crocs i Gucci. Wspomniane marki nie miały z tymi magazynami nic wspólnego - wszystkie znalezione tam buty były podróbkami. W wyniku nalotu zabezpieczono towar o wartości 2 miliardów dongów (ok. 76 tys. dolarów, ponad 285 tys. złotych) - relacjonuje BBC.

Podkreśla przy tym, że "wietnamski czarny rynek kwitnie od dziesięcioleci". Kraj jest powszechnie uznawany za globalne centrum tanich podróbek dóbr luksusowych i jeden z największych rynków z fałszywą odzieżą designerską na świecie.

Wietnam walczy z podróbkami

7 maja rząd zainicjował ogólnokrajową akcję wymierzoną w produkty i praktyki naruszające prawa własności intelektualnej, w tym podróbki, piractwo internetowe oraz bezprawne wykorzystywanie znaków towarowych. Sama walka nie jest nowością: wietnamskie służby regularnie organizują duże zatrzymania nielegalnych sprzedawców, by pokazać, że robią cokolwiek ze stale rozwijającym się rynkiem. Jednak w ostatnich tygodniach działania te przybrały na sile.

Najważniejszą przyczyną jest wojna handlowa prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko krajom, które w opinii Waszyngtonu szkodzą interesom Ameryki. W kwietniu Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (USTR) w swoim raporcie uznało Wietnam za "kraj o priorytetowym znaczeniu" ze względu na "notoryczne niespełnianie wymogów w zakresie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej". To pierwszy przypadek od 13 lat, kiedy państwo otrzymało takie miano. W raporcie Wietnam został nazwany najgorszym na świecie krajem pod względem łamania praw własności intelektualnej.

W obliczu widma nowych ceł wietnamskie władze zobowiązały się, że w maju liczba akcji wymierzonych w tego typu przestępstwa wzrośnie o co najmniej 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W połowie maja, po serii niespodziewanych kontroli, urzędnicy skonfiskowali z targowisk podrabiane towary i nałożyli mandaty na łączną kwotę ponad 19 tys. dolarów (ok. 71 tys. złotych). Podano, że w ciągu ostatnich trzech tygodni maja służby podjęły działania w ponad 1400 przypadkach naruszenia praw własności intelektualnej.

Mimo to pod koniec maja Waszyngton wszczął dochodzenie, które ma ustalić, czy bezradność Wietnamu wobec naruszeń praw własności intelektualnej jest "nieuzasadniona" i szkodliwa dla amerykańskiego handlu. W odpowiedzi 10 czerwca policja w prowincji Thanh Hoa rozbiła szajkę, która wyprodukowała i sprzedała ponad 10 tys. sztuk podrobionej biżuterii. Falsyfikaty imitowały wyroby marek takich jak Bulgari, Cartier, Louis Vuitton czy Tiffany & Co i zostały wycenione na 1,14 miliona dolarów (ok. 4,3 mln złotych).

Dostawy z Chin na rodzimy rynek

Łańcuch dostaw większości wietnamskich podróbek prowadzi przez północną granicę bezpośrednio do Chin, gdzie są one produkowane. Wietnamscy hurtownicy wybierają, kupują i sprowadzają masowo produkty, które ich zdaniem łatwo sprzedadzą się na lokalnym rynku, a następnie dystrybuują je do mniejszych punktów.

Bliskość Chin okazała się niezwykle sprzyjająca dla prężnie rozwijającego się rynku podróbek w Wietnamie. Nawet prestiżowe europejskie marki często opierają swoją produkcję na azjatyckich fabrykach - pisze BBC.

Thi Thanh Huong Tran, profesorka nadzwyczajna w SKEMA Business School, która dorastała w Wietnamie i bada kwestie etycznej konsumpcji, zwraca uwagę w rozmowie z BBC na kluczowy aspekt: siła tamtejszego rynku podróbek wynika z twardych realiów ekonomicznych.

- Nawet jeśli [Wietnamczycy] wiedzą, że to podróbka w sytuacji, gdy nie stać ich na oryginał, jest to dla nich najbardziej odpowiednia opcja. To daje im poczucie szczęścia, więc myślą: dlaczego nie? - tłumaczy.

>>> Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów

Ponieważ grupy konsumentów kupujących dobra luksusowe oraz te wybierające podróbki "w ogóle się nie pokrywają", zdaniem Thi Thanh Huong Tran ewentualne straty wizerunkowe czy finansowe międzynarodowych marek luksusowych są znikome.

- Nawet gdyby podróbek nie było, klient o niskich dochodach i tak nie kupiłby produktu oryginalnej marki, bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Poza tym nie widzą powodu, dlaczego mieliby płacić aż tyle za zwykłą torebkę - dodaje.

ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Źródło: BBC
Tagi:
WietnamCła Donalda TrumpaDonald TrumpUSAChiny
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
bieszczady gory wakacje shutterstock_2668162215
"Komuś na tym zależało". Turyści rezygnują z Bieszczadów
Turystyka
Donald Trump
"Okropny partner". Trump polecił wstrzymanie wymiany handlowej
Ze świata
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Duża zmiana na rynku ropy
Rynki
Ludzie, tłum, ulica
Ponad 900 tysięcy bezrobotnych. Nowe dane
Dla pracownika
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja na rynku pracy. Zmiany wchodzą w życie
Z kraju
warzywa bazar - amnat30 shutterstock_1201106230
Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
J.D. Vance
Kurnik w rezydencji wiceprezydenta USA. Koszt to 100 tysięcy dolarów
Ze świata
ormuz shutterstock_617485811_1
USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Iran
Ze świata
shutterstock_2239909941
Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wysoka wygrana w Polsce
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza sukces. Chodzi o decyzję Toyoty
Ze świata
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Polacy w czołówce Europy. Tylko trzy kraje przed nami
Turystyka
shutterstock_2687124801_1
Oto najlepsze miasta do życia
Ze świata
mieszkania dom shutterstock_2800533973
To może słono kosztować. "Wykorzystują pośpiech i emocje"
Tech
Lotnisko Chopina
Nowe prawa podróżnych. Lista zmian
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Trzeba wybrać, co pozwoli na spokojny sen". Gigant Muska w elitarnym gronie
Tech
Moskwa. Widok na Kreml
Długie kolejki i nowy trend w Rosji. "Mamy listę oczekujących aż do września"
Ze świata
ford mustang mach e
Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki
Moto
Biały dom
Ten model AI potrafi wykrywać groźne luki. Teraz pracuje dla rządu USA
Tech
samochody parking komis
Pięć nowych wymogów w autach. Dzisiaj wchodzą unijne regulacje
Moto
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
W Warszawie taniej, ale bez przełomu. Rynek mieszkań się ożywia
Nieruchomości
System Patriot
Porozumienie podpisane, Polska jego częścią. Chodzi o pociski do Patriotów
Ze świata
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Nowy komunikat lotniska
Turystyka
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Mundial napędza turystykę. Mało znany archipelag w centrum uwagi
Turystyka
pap_20090522_0L8
Ropa znów drożeje. Niepokojące doniesienia z cieśniny Ormuz
Rynki
shutterstock_2149711165
Pilny apel z Londynu. "Odpowiednik Hiroszimy w dziedzinie AI"
Ze świata
Kuchnia
Nowe narzędzie dla obywateli. Teraz zgłosisz niebezpieczne produkty
Z kraju
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Duża sieć wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Mark Zuckerberg
Facebook i Instagram miały uzależniać dzieci. Kara może przekroczyć bilion dolarów
Tech
Walmart
Trump o sezonowych przecenach w Walmarcie: na prośbę mojej administracji
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica