Ze świata

Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata

Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Zaobserwowano obiekty nad bazą wojskową Oerland w Norwegii
Źródło: Google Earth
Norwegia buduje najdłuższy i najgłębszy podwodny tunel drogowy na świecie. Ambitne przedsięwzięcie ma skrócić czas podróży o 40 minut. Droga powstanie jako część autostrady i sprawi, że nie będzie konieczne korzystanie z promów wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju - donosi CNN.

Tunel o długości 27 kilometrów nazwano Rogfast, co jest skrótem od "Rogaland fastforbindelse" - nazwy regionu Rogaland oraz norweskiego słowa oznaczającego "stałe połączenie". W najgłębszym miejscu będzie znajdował się 392 metry pod wodą.

Wznowienie projektu budowy Rogfast

Budowa rozpoczęła się już w 2018 roku, ale została wstrzymana rok później z powodu przekroczenia kosztów, przez które unieważniono umowy i plany restrukturyzacji projektu. Prace wznowiono pod koniec 2021 roku, a tunel zostanie ukończony w 2033 roku. Inwestycja wyniesie około 25 miliardów koron norweskich, czyli 2,4 miliardów dolarów.

- Tunel znacznie poprawi przemieszczanie się wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii, stworzy szybsze i bardziej niezawodne połączenie między regionami, w których znajdują się Stavanger i Haugesund - powiedziała Anne Brit Moen, kierowniczka projektu w Skanska.

Szwedzka spółka odpowiada za budowę północnego odcinka o długości 9 kilometrów, będącego jednocześnie najgłębszą częścią tunelu.

Budowa dzięki zaawansowanym technologiom

Tunel złożony jest z dwóch rur - każdej z dwoma pasami ruchu - przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów drogowych. W jego połowie, na głębokości 260 metrów, znajdzie się podwójne rondo, które będzie łączyło się z tunelem prowadzącym na wyspę Kvitsoy.

W celu zaoszczędzenia czasu Rogfast jest tworzony jednocześnie z obu końców, a celem jest spotkanie się dwóch ekip budowlanych w środku. Projekt wymaga wysokiej precyzji przy użyciu laserów i innego zaawansowanego sprzętu. Obracający się lustrzany skaner laserowy mierzy każdą nowo wykopaną część tunelu, by stworzyć jego "cyfrowego bliźniaka", jak donosi CNN. Następnie można go porównać z planami projektowymi i ocenić jego potencjalne niedoskonałości.

Znaczna oszczędność czasu

Projekt powstaje w ramach przebudowy nadmorskiej autostrady E39 o długości 1100 kilometrów biegnącej od Trondheim (centralna część kraju) do Kristiansand (południowa). Obecnie przejechanie całej trasy zajmuje 21 godzin i wymaga skorzystania z siedmiu promów. Rogfast skróci czas podróży między miastami Bergen a Stavanger o około 40 minut. Obecnie drogę tę pokonuje się promami.

Największe tunele świata

Obecnie tytuł najdłuższego tunelu na świecie z podwodnym odcinkiem należy do Seikan w północnej Japonii, który przeznaczony jest wyłącznie dla kolei i mierzy 53,85 kilometrów. Jego część mieszcząca się poniżej poziomu morza ma głębokość 240 metrów. Tunel pod kanałem La Manche (50,46 kilometrów), również służący wyłącznie dla transportu kolejowego i łączący Anglię z Francją, ma długość 50,46 kilometra, a podwodna część znajduje się na głębokości 115 metrów..

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Sergey Demo SVDPhoto / Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

Norwegia
