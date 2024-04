Największe w historii oszustwo zasiłkowe na Wyspach. "Skala przemysłowa"

Prawie 54 miliony funtów, czyli w przeliczeniu około 250 milionów złotych, z brytyjskiego systemu zasiłków wyłudziło w ciągu 4,5 roku pięcioro obywateli Bułgarii. Według prokuratury koronnej (CPS), to największa tego typu sprawa, jaka kiedykolwiek trafiła do sądu w Wielkiej Brytanii.

Gang złożył między październikiem 2016 r. a majem 2021 r. tysiące fałszywych wniosków o Universal Credit, czyli podstawowy zasiłek w Wielkiej Brytanii, używając danych prawdziwych osób lub przejętych tożsamości. Grupę tworzyli 33-letni Giunesz Ali, 38-letnia Galina Nikołowa, 27-letni Stojan Stojanow, 52-letnia Cwetka Todorowa i 26-letnia Patricija Panewa. Jak poinformowała CPS, wnioski te były poparte szeregiem sfałszowanych dokumentów, w tym fikcyjnymi umowami najmu, podrobionymi odcinkami wypłat i sfałszowanymi listami od wynajmujących, pracodawców i lekarzy rodzinnych, a jeśli były one odrzucone, oszuści ponawiali próby, aż do momentu przyznania zasiłków.

Największe oszustwo związane z zasiłkami w historii

- To największym sprawa o oszustwo związane z zasiłkami, jaką kiedykolwiek wniesiono do sądu w Anglii i Walii. Przez kilka lat oskarżeni spiskowali w celu popełnienia oszustwa na skalę przemysłową przeciwko systemowi Universal Credit, co kosztowało podatnika ponad 50 milionów funtów - oświadczył Ben Reid, prokurator CPS. Cała piątka przyznała się we wtorek w sądzie do zarzutów zorganizowanego oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.