Wielka Brytania zakaże eksportu produktów luksusowych do Rosji

Brytyjski rząd zapowiedział wprowadzenie zakazu eksportu towarów luksusowych do Rosji. Podwyższone o 35 punktów procentowych zostaną także cła na import z tego kraju szeregu produktów, w tym wódki. W ubiegłym roku brytyjskie firmy sprzedały Rosji towary o wartości 2,6 miliarda funtów, z czego największą część stanowiły samochody za około 400 milionów funtów.

Jak przekazał w wydanym oświadczeniu brytyjski rząd, szczegółowa lista produktów, które będą objęte zakazem eksportu zostanie ogłoszona wkrótce, ale najprawdopodobniej znajdą się na niej m.in. luksusowe samochody, ekskluzywna moda i dzieła sztuki. Ponadto rząd wycofuje wszelkie wsparcie finansowe dla eksportu do Rosji i Białorusi, co oznacza, że nie będzie już wydawać żadnych nowych gwarancji, kredytów i ubezpieczeń dla eksportu do tych krajów.