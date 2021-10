W Wielkiej Brytanii spełnia się "najgorszy scenariusz". Z powodu braku rzeźników zabito i wyrzucono tysiące świń

Wielka Brytania zmaga się z brakami pracowników, do którego przyczyniły się pandemia i brexit. Z powodu niewystarczającej liczby rzeźników już 6 tysięcy zdrowych, przeznaczonych do uboju świń zabito i wyrzucono w gospodarstwach rolnych w Anglii - poinformowało stowarzyszenie hodowców świń NPA.

Wielka Brytania. Brexit i pandemia przyczyniły się do wyjazdu pracowników

Wilson mówiła, że świnie zostały "zastrzelone i zabrane do utylizacji, tusze zostaną spalone i niestety nie będą wykorzystywane do spożycia przez ludzi, są one dosłownie zmarnowane".

- Rzeźnie nie są w stanie dokonywać uboju tylu świń, co zwykle, więc musiały zmniejszyć swoją przepustowość o ok. 25 proc. w ciągu ostatnich 11 tygodni, co oznacza, że hodowcy nie mogą wysłać tych świń do ubojni i muszą je pomieścić w gospodarstwie. Hodowla świń jest ciągłym biznesem, który nie może być po prostu wyłączony. Hodowcy wdrożyli wszystkie plany awaryjne, znaleźli tymczasowe pomieszczenia dla świń, są one ścieśnione, zrobili wszystko, co możliwe, ale teraz jest coraz mniej opcji - mówiła Wilson.