Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Ze świata

Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice

shutterstock_2597495303_1
Wizyta Keira Starmera w Chinach
Źródło: Reuters
W ubogich dzielnicach miast Wielkiej Brytanii znajduje się o 70 procent więcej sklepów monopolowych, z e-papierosami i biur bukmacherskich, niż w tych zamożnych. Występują też problemy w dostępie do placówek opieki nad dziećmi - pisze "Guardian".

Badanie zostało przeprowadzone przez Niezależną Komisję ds. Sąsiedztw (Icon) - organizację, której przewodniczy Hilary Armstrong, członkini Izby Lordów z ramienia Partii Pracy. W raporcie ostrzeżono, że skupianie się przez rządy i samorządy na centrach miast grozi marginalizowaniem "kluczowych" lokalnych przestrzeni handlowych, definiowanych jako "sklepy przy ulicy". Analitycy ocenili, że miejsca tego typu odgrywają centralną rolę w życiu ludzi.

Biedne a bogate - różnice w dzielnicach

Jak wynika z badania, w przestrzeniach handlowych dzielnic uważanych za biedne znajduje się o 70 proc. więcej sklepów z e-papierosami oraz monopolowych, bukmacherów i restauracjami z daniami na wynos niż w tych postrzeganych za zamożne.

Jest również o połowę mniej placówek opieki nad dziećmi - w tym żłobków - oraz ok. 25 proc. mniej placówek użyteczności publicznej - jak siłowni, kawiarni i pubów. Wyższe są również wskaźniki pustostanów - 8,1 proc. wobec 5,9 proc. w bogatszych obszarach. W ubogich osiedlach jest również ok. dwukrotnie więcej sprzedawców oferujących niezdrową żywność.

Analitycy ocenili, że podejście rządu do tych dzielnic jest "fragmentaryczne", mimo że za politykę w tym zakresie odpowiada 13 departamentów rządowych, a w przypadku inicjatyw dotyczących zdrowego odżywiania liczba wzrasta do 16.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Keir Starmer
Kolejny współpracownik premiera zrezygnował
TVN24
Jeffrey Epstein
Co łączy Epsteina z pedofilią w Kościele?
Tomasz P. Terlikowski
F-35 RAF
Ich baza jest w zasięgu irańskich rakiet. Wysłali tam sześć myśliwców
TVN24

Program Keira Starmera

Jednym z głównych zadań rządu Keira Starmera jest walka z problemami brytyjskich ulic handlowych. W przemówieniu wygłoszonym w ubiegłym tygodniu premier ogłosił rozszerzenie programu rewitalizacji lokalnych społeczności "pride in place" ("duma z miejsca" - red.), który jest wart 5 mld funtów. Inwestycje mają być realizowane w 284 obszarach w Wielkiej Brytanii. Dzięki funduszom możliwe będzie przejmowanie zamkniętych sklepów i otwieranie m.in. bibliotek i kin.

Zdaniem twórców raportu polityka "pride in place" może okazać się niewystarczająca do rozwiązania problemów. - Ministrowie ryzykują przeoczenie ważnych dzielnic handlowych, ponieważ rząd koncentruje się na ożywieniu handlu detalicznego w centrach miast. Społeczności w tych obszarach powinny otrzymać dodatkowe wsparcie, aby przejąć i przemienić puste lokale (...) w nowe obiekty społeczne - ocenił Ross Mudie, dyrektor ds. badań w Icon.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: T F/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaKeir Starmer
Zobacz także:
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
Ze świata
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
Tech
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
Nieruchomości
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
Rynki
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
Tech
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
Pieniądze
Sanae Takaichi
Premier triumfuje, giełda bije rekordy
Rynki
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
Z kraju
inpost paczkomat przesylka shutterstock_2483754621
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry
Z kraju
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zakręcają kurek z paliwem lotniczym. Linie szykują awaryjne rozwiązania
Ze świata
Medal noblowski
Laureatka nagrody Nobla ponownie skazana
Ze świata
shutterstock_2547626227_1
“Kupujemy je ze względu na obietnice”. Po koreańskie specyfiki sięga co trzeci Polak
Handel
rosyjskie tankowce
Miliony baryłek bez kupca. Rosyjska ropa krąży po oceanie
Ze świata
Niemcy, ludzie
Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju
shibuya tokio japonia - eamesBot shutterstock_1454909831
"Wstęp tylko dla klientów w wieku od 29 do 39 lat"
Ze świata
los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Tysiące aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Wyspa Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Włoska wyspa mówi "dość". Będą ograniczenia dla turystów
Turystyka
shutterstock_2618094097
Minuty grozy na rynku. Rozdali bitcoiny przez pomyłkę
Ze świata
shutterstock_2543944347
Kłopoty popularnej sieci. 250 restauracji do zamknięcia
Ze świata
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
Ze świata
shutterstock_2499269901
Rekordowy eksport "zielonego złota". Niektórzy wzywają do bojkotu
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street
Tech
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
Ze świata
shutterstock_2724496911
Minister: Polska jest "hot topic" dla świata
Z kraju
By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek
800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica