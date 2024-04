W czwartek Komisja Europejska poinformowała, że zamierza zaproponować Wielkiej Brytanii porozumienie, które pozwalałoby osobom w wieku 18-30 lat przebywać, podejmować studia i pracę na terenie drugiej strony przez okres do czterech lat, bez wiz. Oznaczałoby to także, że studenci z UE płaciliby czesne w takiej samej wysokości jak brytyjscy, czyli znacznie niższe niż obecnie.

Propozycja Komisji Europejskiej

Wprawdzie KE zastrzegła, że miałoby to być ograniczone porozumienie, a nie próba powrotu do swobody przepływu osób, jaka była przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, ale brytyjski rząd szybko odrzucił ten pomysł.

Wielka Brytania mówi "nie"

- Nie wprowadzamy ogólnounijnego programu mobilności młodzieży - swobodny przepływ w UE został zakończony i nie ma planów jego przywrócenia - powiedział w piątek wieczorem rzecznik rządu. Dodał, że rząd woli umowy z poszczególnymi krajami niż porozumienie, które miałoby zastosowanie we wszystkich 27 państwach członkowskich. Portal "The Guardian" podał, że takie porozumienie ma zostać zawarte np. z Francją.

Również opozycyjna Partia Pracy zapewniła, że jeśli wygra tegoroczne wybory do Izby Gmin - co jest bardzo prawdopodobne - "nie ma planów dotyczących programu mobilności młodzieży". - Rząd Partii Pracy będzie dążył do poprawy stosunków roboczych Wielkiej Brytanii z UE, nie przekraczając naszych czerwonych linii - bez powrotu do jednolitego rynku, unii celnej lub swobodnego przepływu osób - oświadczył rzecznik laburzystów.