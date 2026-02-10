Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Ze świata

137 lat czekania na podwojenie dochodów. Szokujący raport

shutterstock_2410081247
Wizyta Keira Starmera w Chinach
Źródło: Reuters
Dwie dekady słabego wzrostu płac w Wielkiej Brytanii sprawiły, że najbiedniejsze rodziny utknęły w miejscu - ich dochody rosną tak wolno, że przy obecnym tempie dopiero za około 137 lat byłyby dwukrotnie wyższe niż dziś. Think tank Resolution Foundation ostrzega, że ta stagnacja pogłębia frustrację społeczną i może prowadzić do kolejnych napięć politycznych, jeśli wynagrodzenia nie zaczną rosnąć szybciej.

Od niemal 20 lat sytuacja finansowa najbiedniejszych rodzin w Wielkiej Brytanii prawie się nie poprawia. Jak wynika z analizy think tanku Resolution Foundation, przy obecnym tempie wzrostu dochodów ich podwojenie zajęłoby aż około 137 lat. To pokazuje, jak głęboka jest stagnacja, z którą mierzą się miliony ludzi.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było inaczej. Od lat 60. ub. wieku do 2005 roku dochody uboższych rodzin rosły regularnie, a ich realna wartość – czyli to, ile faktycznie można było za nie kupić – podwoiła się w ciągu około 40 lat. Na początku XXI wieku tempo wzrostu było jeszcze szybsze i wszystko wskazywało na dalszą poprawę warunków życia. Po 2005 roku ten trend jednak się załamał.

Dziś dochody najbiedniejszych rodzin rosną średnio o zaledwie 0,5 proc. rocznie, już po uwzględnieniu podatków, kosztów mieszkania i inflacji. To tempo jest tak niskie, że realna poprawa życia staje się niemal niezauważalna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Król Karol
Król zabrał głos. "Wyraził się jasno"
TVN24
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
Keir Starmer
Kolejny współpracownik premiera zrezygnował
TVN24

Problem dotyczy milionów

Problem dotyczy około 13 milionów rodzin w wieku produkcyjnym, czyli niemal połowy społeczeństwa o najniższych dochodach. Mimo, że obecnie więcej osób z tej grupy pracuje niż w przeszłości, praca nie gwarantuje już wyjścia z biedy. Jak podkreśla szefowa Resolution Foundation, Ruth Curtice, wiele rodzin pracuje ciężej niż kiedyś, a mimo to ich sytuacja finansowa stoi w miejscu.

Jednym z powodów jest brak realnych podwyżek płac. Choć przeciętne roczne zarobki osób z uboższych rodzin wzrosły od lat 90., większość tego wzrostu miała miejsce przed 2005 rokiem. Od tego czasu płace rosną bardzo wolno, a dodatkowo cięcia w świadczeniach socjalnych jeszcze bardziej osłabiły budżety domowe.

Na trudną sytuację finansową nakładają się też problemy zdrowotne i opiekuńcze. Niemal co trzeci dorosły w najbiedniejszych rodzinach ma niepełnosprawność. Około milion osób poświęca co najmniej 35 godzin tygodniowo na nieodpłatną opiekę nad dorosłymi bliskimi, co często uniemożliwia im podjęcie lepiej płatnej pracy.

Choć zamożniejsze rodziny płacą więcej podatków w ujęciu kwotowym, to najbiedniejsi są bardziej obciążeni w stosunku do swoich dochodów, zwłaszcza podatkiem lokalnym (council tax). Najuboższe gospodarstwa domowe wydają na niego cztery razy większą część swoich dochodów niż najbogatsi.

Zdaniem Resolution Foundation taka długotrwała stagnacja prowadzi do narastającej frustracji społecznej i poczucia niesprawiedliwości. Think tank ostrzega, że jeśli płace nie zaczną rosnąć szybciej, a warunki życia nie poprawią się realnie, może to prowadzić do kolejnych napięć i wstrząsów politycznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: estherpoon/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Wielka Brytania
Zobacz także:
paczki paczek shutterstock_2268773341
Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w Tłusty Czwartek
Handel
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
Tech
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
Z kraju
Kryzys energetyczny na Kubie
Kraj w kryzysie. Chiny "stanowczo wspierają", "w miarę swoich możliwości"
Ze świata
pc
Premier powołał Radę Przyszłości. "Musimy ciągle szukać nowych silników wzrostu"
Z kraju
Emmanuel Macron
Macron alarmuje. "Podwójny kryzys"
Ze świata
meta media społecznościowe
Meta łamie polskie prawo? Są zarzuty
Tech
shutterstock_1994390375 PEKIN - 4 maja 2021 r.: Zabytkowy budynek przy West Chang 'an Avenue w pobliżu placu Tian'anmen, siedziba Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Rady Państwa.
"Szczególnie duża skala". Urzędnik sam się zgłosił
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników
Ze świata
pap_20231010_0ZQ
Nowy pomysł na lotnisko w Radomiu. "Narzędzie dla mieszkańców, a nie pomnik"
Z kraju
Rodzice oskarżają gigantów technologicznych o nieodpowiedzialne praktyki biznesowe
Proces, który może zmienić media społecznościowe. "Dzieci są uzależnione"
Ze świata
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
Ze świata
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
Z kraju
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
Tech
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
Ze świata
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
Ze świata
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
Z kraju
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
Ze świata
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
Ze świata
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
Tech
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
Nieruchomości
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
Rynki
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
Tech
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
Pieniądze
Sanae Takaichi
Premier triumfuje, giełda bije rekordy
Rynki
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
Z kraju
inpost paczkomat przesylka shutterstock_2483754621
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica