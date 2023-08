Kolejna podwyżka stóp procentowych na Wyspach. Poziom niewidziany od ponad 15 lat

Bank Anglii w czwartek podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 5,25 procent. Decyzja jest zgodna z prognozami analityków.

Była to już 14. podwyżka stóp z rzędu w tym cyklu zacieśniania polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. Główna stopa procentowa od grudnia 2021 roku wzrosła z 0,1 proc. do 5,25 proc. Obecnie jest na poziomie niewidzianym od kwietnia 2008 roku.

Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii

Sierpniowa podwyżka jest mniejsza niż w lipcu, kiedy główna stopa poszła w górę o 50 punktów bazowych - z 4,50 proc. do 5,00 proc.

"Wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe koszty dla niektórych osób. Wiemy, że nie jest to łatwe, gdy ich budżety są już pod dużą presją. Jeśli jednak nie podniesiemy stóp procentowych teraz, wysoka inflacja może pozostać z nami na dłużej" - czytamy w komunikacie Banku Anglii . Z przytoczonych danych wynika, że "około jedno na trzy gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii ma kredyt hipoteczny".

Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę, że na sierpniowym posiedzeniu również padł pomysł podwyżki o 50 punktów bazowych. "Zgodnie z konsensusem BoE podnosi stopy o 25pb, choć 3 osoby postulowały 50pb podwyżki. Forward guidance (zapowiedź prowadzonej polityki pieniężnej - red.) wciąż wskazuje na możliwość dalszych podwyżek w przypadku uporczywości inflacji (ale jest to zmiękczona wersja tego zdania)" - napisali.

Bank Anglii w czwartek opublikował również prognozy dotyczące brytyjskiej gospodarki. Zgodnie z nimi, inflacja spadnie do 4,9 proc. rok do roku w ostatnim kwartale tego roku. Wzrost cen ma się utrzymywać powyżej celu, czyli poziomu 2 proc. do połowy 2025 roku.