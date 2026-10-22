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Rachunki za gaz mogą być niższe. Rząd rozważa zniesienie stałej opłaty

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Andy Burnham
Burnham: będziemy pomagać ludziom żyć dobrze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kin Cheung/pap/epa
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Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zwrócił się do ministrów o przygotowanie planu zniesienia stałej opłaty za gaz. Jednym z rozważanych rozwiązań jest przeniesienie tych kosztów na cenę zużywanego paliwa. Na zmianie mogłyby zyskać gospodarstwa zużywające niewiele gazu, ale rachunki części odbiorców mogłyby wzrosnąć.

Burnham poinformował o inicjatywie podczas pytań do premiera. Poprosił kanclerza Johna Healeya i minister energii Miattę Fahnbulleh o sprawdzenie możliwości zniesienia stałej opłaty za gaz oraz jak najszybsze przedstawienie raportu w tej sprawie.

Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie miałby działać nowy system. Firma badawcza Nesta proponuje przeniesienie stałej opłaty na cenę jednostkową gazu, dzięki czemu wysokość rachunku byłaby w większym stopniu uzależniona od zużycia. Osoby korzystające z niewielkiej ilości gazu mogłyby wówczas płacić mniej, natomiast gospodarstwa o dużym zużyciu musiałyby liczyć się ze wzrostem kosztów.

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TVN24

Opłata za gaz może trafić do ceny zużycia

Energy UK, organizacja reprezentująca branżę energetyczną, podkreśla, że wpływ reformy na rachunki zależałby od tego, w jaki sposób obecna opłata zostałaby uwzględniona w nowym systemie.

Madeleine Gabriel, dyrektorka ds. zrównoważonej przyszłości w Nesta, oceniła, że zniesienie stałej opłaty za gaz i przeniesienie jej kosztów na cenę jednostkową mogłoby pomóc osobom najbardziej dotkniętym wzrostem cen energii.

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Na możliwe konsekwencje zwraca jednak uwagę Citizens Advice. Organizacja ostrzega, że reforma mogłaby uderzyć w osoby o niskich dochodach, które jednocześnie zużywają dużo energii.

Stałe opłaty obejmują też utrzymanie sieci

Średnia dzienna opłata stała wynosi 54,8 pensa za energię elektryczną i 29,7 pensa za gaz. Pieniądze te pokrywają między innymi koszty dostarczania energii do gospodarstw domowych oraz utrzymania sieci. Finansują również programy wsparcia dla gospodarstw o niskich dochodach. Oznacza to, że po ewentualnym zniesieniu opłaty koszty te nadal musiałyby zostać pokryte w inny sposób.

Rzecznik premiera pytany, dlaczego rząd nie proponuje podobnej zmiany w przypadku energii elektrycznej, wskazał, że podatek VAT na rachunki za prąd został już obniżony.

Brytyjski regulator Ofgem od niemal dwóch lat analizuje możliwe zmiany w systemie opłat. W konsultacjach pojawił się między innymi sprzeciw osób zużywających niewiele energii, które mimo ograniczenia konsumpcji nadal muszą ponosić stałe koszty. Regulator prowadzi również pilotaż taryf z niższą opłatą stałą, ale nie przedstawił jeszcze ostatecznych wniosków.

Rząd liczy na niższe rachunki dzięki OZE

Podczas tego samego posiedzenia Burnham odniósł się również do zgody na rozwój pola gazowego Jackdaw na Morzu Północnym. Nazwał tę decyzję pragmatyczną i argumentował, że ma ona pozwolić na zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz skuteczniejsze wsparcie odbiorców.

Zapowiedział jednocześnie, że inwestycje w OZE mają w trakcie obecnej kadencji znacząco obniżyć rachunki poprzez zmniejszenie zależności cen energii elektrycznej od cen gazu.

Według prognozy przytoczonej przez BBC ceny energii w Wielkiej Brytanii mają w styczniu wzrosnąć o 16 proc. i osiągnąć najwyższy poziom od czterech lat. Presja na rząd rośnie przed przyszłotygodniowym budżetem, podczas którego kanclerz ma przedstawić rozwiązania dotyczące wsparcia odbiorców.

Źródło: BBC
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Tagi:
Andy BurnhamBrytyjski rządceny gazu
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