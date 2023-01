Produkcja aut najniższa od 66 lat

Produkcja samochodów osobowych w Wielkiej Brytanii spadła w 2022 roku do najniższego poziomu od 66 lat - przekazało Stowarzyszenie Producentów i Sprzedawców Samochodów (SMMT). Wyjaśniono, że przyczyniły się do tego między innymi decyzje Hondy o zamknięciu fabryki w Swindon oraz koncernu Stellantis o zaprzestaniu produkcji Vauxhalla Astry w Ellesmere Port

Głównymi przyczynami tej sytuacji są zakłócenia w łańcuchach dostaw będące konsekwencją pandemii COVID-19 oraz globalny niedobór półprzewodników, ale branża motoryzacyjna wskazuje, że brytyjski rząd nie robi wystarczająco, by zachęcić do nowych inwestycji w kraju.

Perspektywy na 2023 rok

Jak wynika z danych przedstawionych przez SMMT, w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii powstało 775 014 samochodów, co jest spadkiem o prawie 10 proc. w stosunku do 857,6 tys. wyprodukowanych w 2021 r. i spadkiem o 40,5 proc. wobec 1,3 mln w przedcovidowym 2019 r., gdy produkcja po raz ostatni przekroczyła milion sztuk.

SMMT wyjaśniło, że do tego najgorszego od 1956 r. wyniku przyczyniła się decyzja Hondy o zamknięciu w lipcu 2021 r. fabryki w Swindon oraz koncernu Stellantis o zaprzestaniu w kwietniu 2022 r. produkcji Vauxhalla Astry w Ellesmere Port i wytwarzaniu tam elektrycznych vanów. Pozytywnym aspektem według stowarzyszenia jest to, że 30,2 proc. wyprodukowanych w 2022 r. samochodów miało napęd elektryczny lub hybrydowy. Łącznie było do 234 tys. sztuk, co jest wzrostem o 4,5 proc. w stosunku do 2021 r. i najwyższą liczbą w historii.