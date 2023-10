Na Wyspach spadają ceny żywności. Po raz pierwszy od dwóch lat

Po raz pierwszy od ponad dwóch lat w Wielkiej Brytanii spadły ceny żywności w sklepach. We wrześniu były one o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu - poinformowało we wtorek Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego (BRC). Inflacja w Wielkiej Brytanii w sierpniu 2023 roku wyniosła 6,7 procent, licząc rok do roku.

BRC podało też, że wzrost cen żywności mierzony rok do roku spowolnił we wrześniu do 9,9 proc. wobec 11,5 proc. w sierpniu i był to pierwszy przypadek od sierpnia 2022 roku, by ten wzrost cen był na poziomie jednocyfrowym. Z kolei wzrost cen wszystkich produktów w supermarketach, nie tylko żywności, spowolnił we wrześniu do 6,2 proc. w skali roku, co również było najniższym poziomem od ponad roku.