Zniosą VAT na prąd. "Dam ludziom trochę oddechu"

Jaki plan ma nowy premier Wielkiej Brytanii? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Dam ludziom trochę oddechu - zapowiedział Burnham podczas poniedziałkowego przemówienia na Downing Street, a ogłoszone we wtorek zmiany mają być pierwszym krokiem.

Rząd szacuje, że w skali roku przeciętnemu gospodarstwu domowemu przyniesie to oszczędności rzędu około 45 funtów (około 230 zł) i oczekuje, że dostawcy energii "przerzucą" obniżki kosztów na klientów. Zniesienie VAT ma być nie tylko zastrzykiem dla domowych budżetów, ale też sposobem na walkę z inflacją.

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VAT na prąd zniesiony od października

Koszt zmian to około 850 milionów funtów rocznie. Minister finansów John Healey przekazał, iż wydatek ma być pokryty dzięki temu, że nowy rząd zrezygnował z wprowadzenia cyfrowych dowodów osobistych, pomysłu gabinetu Keira Starmera. Zmiany wejdą w życie 1 października w Anglii, Szkocji i Walii. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 5 procent.

W Irlandii Północnej, bliżej powiązanej z Unią Europejską niż reszta Zjednoczonego Królestwa, rząd w Londynie nie może samodzielnie regulować stawek VAT, bo muszą być one skoordynowane z unijnymi. Londyn ma więc przekazać do Belfastu pieniądze, by rząd Irlandii Północnej stworzył swój pakiet pomocy.

O podobne rozwiązanie zaapelowała na początku roku konserwatywna opozycja.