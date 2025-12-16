Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Tak źle nie było od czterech lat. "Załamał się"

Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Bezrobocie w Wielkiej Brytanii wzrosło do najwyższego poziomu od czterech lat - wynika z danych brytyjskiego urzędu statystycznego. Słabszy rynek pracy to większa szansa na obniżkę stóp procentowych - pisze "Guardian".

Brytyjski urząd statystyczny - Office for National Statistics (ONS) - poinformował, że stopa bezrobocia wzrosła do 5,1 proc. To najwyższy poziom bezrobocia od stycznia 2021 roku. Po wyłączeniu okresu pandemii jest to najwyższy odczyt od początku 2016 roku.

Największy spadek od pięciu lat

Zdaniem analityków wzrost stopy bezrobocia niemal przesądza o obniżce stóp procentowych przez Bank Anglii. Może ona zostać podjęta już na czwartkowym spotkaniu Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC).

Bank centralny sygnalizował wcześniej, że chce dalszego spowolnienia wzrostu płac, zanim ponownie obniży koszt pożyczek w tym roku. Najnowsze dane pokazują, że wzrost wynagrodzeń spadł w październiku do 4,6 proc. z 4,7 proc. miesiąc wcześniej, co jest najniższym poziomem od początku 2022 roku.

- Niepokojące tempo pogarszania się sytuacji na rynku pracy sprawia, że czwartkowa obniżka stóp procentowych wydaje się nieunikniona, ponieważ te dane bez wątpienia zwiększą obawy o kondycję gospodarki - uważa cytowany przez "Guardiana" Suren Thiru, dyrektor ds. ekonomii w stowarzyszeniu księgowych ICAEW.

Analitycy oczekują, że Bank Anglii obniży stopy procentowe z 4 proc. do 3,75 proc. w reakcji na słabe dane z rynku pracy.

ONS szacuje, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie na listach płac zmniejszyła się w listopadzie o 38 tys. - do 30,3 mln. To największy spadek od pięciu lat i wynik gorszy od oczekiwań.

Rośnie również liczba osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych, co wskazuje, że zwolnienia były jednym z czynników pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Liczba wnioskodawców zwiększyła się do 1,696 mln z 1,686 mln w sierpniu. ONS podkreślił, że szczególnie trudną sytuację na rynku pracy odczuwają młodsi pracownicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
bitcoin shutterstock_1101721358
Dlaczego niewiele wiemy o kryptowalutach? Najczęstsze rodzaje oszustw
Łukasz Figielski
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski

Niespodziewany spadek PKB

Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się wzrostu stopy bezrobocia do 5,1 proc. w październiku, z 5 proc. w poprzednim miesiącu.

Suren Thiru określił rynek pracy jako "rozpadający się" w reakcji na "słabnącą" gospodarkę. Dane opublikowane w ubiegłym tygodniu pokazały, że PKB Wielkiej Brytanii niespodziewanie spadł w październiku o 0,1 proc.

- Brytyjski rynek pracy wyraźnie załamał się jeszcze przed budżetem, ponieważ nieustanna niepewność wynikająca z fali spekulacji dotyczących polityki gospodarczej oraz słabnąca gospodarka zmusiły wiele firm do ograniczenia rekrutacji i podwyżek płac - powiedział Thiru.

"Najnowsze dane odzwierciedlają to, co mówią nam firmy – są one mniej skłonne do zatrudniania pracowników ze względu na bardzo wysokie koszty pracy oraz falę nowych przepisów prawa pracy, które wkrótce wejdą w życie" - stwierdzają w oświadczeniu Brytyjskie Izby Handlowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chaos i frustracja. Wkrótce rewolucja w sprawie pensji

Chaos i frustracja. Wkrótce rewolucja w sprawie pensji

Joanna Rubin-Sobolewska
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?

"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?

Maja Piotrowska

Młodzi najsilniej odczuwają wzrost bezrobocia

Bezrobocie systematycznie rośnie od grudnia 2023 roku, gdy stopa bezrobocia wynosiła 3,9 proc. W czasie wyborów parlamentarnych w lipcu 2024 roku było to 4,2 proc., a następnie wzrosło do 5 proc. w okresie trzech miesięcy do września 2025 roku.

Niedawne badanie fundacji Resolution Foundation wykazało, że to młodzi ludzie w największym stopniu odczuli wzrost bezrobocia - liczba osób poniżej 26. roku życia pozostających bez pracy zwiększyła się o 415 tys. w okresie od października 2020 roku do września 2025 roku.

Płace przez większą część ostatnich dwóch lat rosły szybciej niż inflacja, choć znaczna część dodatkowego dochodu rozporządzalnego - zwłaszcza wśród lepiej zarabiających - była oszczędzana, a nie wydawana.

Inflacja wzrosła z poziomu poniżej 2 proc. w ubiegłym roku do 3,8 proc. latem, po czym spadła do 3,6 proc. w najnowszych danych za październik.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: JuliusKielaitis/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wielka Brytania - UERynek pracyBezrobocieWielka Brytania
Zobacz także:
jaja jajka shutterstock_2586209839
Salmonella w partii jaj
Z kraju
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie
Moto
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica