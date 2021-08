Więźniowie mają załatać braki pracownicze w przemyśle mięsnym w Wielkiej Brytanii

Stowarzyszenie Niezależnych Dostawców Mięsa (Association of Independent Meat Suppliers - AIMS) poinformowało BBC, że w branży brakuje obecnie około 14 000 pracowników. Według AIMS COVID-19, brexit i negatywny wizerunek zawodów związanych z przetwórstwem mięsa sprawiły, że zbliża się "kryzys rekrutacyjny" w przemyśle.

Niedobory kadrowe w przemyśle mięsnym w Wielkiej Brytanii

Organizacja jest zdania, że firmy będą starały się nawiązać kontakt z więzieniami, w których prowadzony jest programu Licencji Tymczasowego Zwolnienia (Release On Temporary License - ROTL) - podało BBC.

Jak powiedział BBC Tony Goodger z AIMS, organizacja skontaktuje się z członkami, którzy będą potrzebować personelu. Ma też współpracować z Ministerstwem Sprawiedliwości i służbami więziennymi, by w ten sposób pomóc w rekrutacji osób.

Goodger dodał, że niektórzy członkowie już zatrudnili więźniów z programu ROTL i stwierdzili, że są "dobrze wychowani, pracowici i chętni do nauki". - To zależy od członków, którzy zatrudniają więźniów. Wydaje się, że jest to rozsądne rozwiązanie dla obu stron - stwierdził.