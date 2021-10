Hodowcy w Wielkiej Brytanii zaczęli zabijać i wyrzucać zdrowe świnie

Brytyjskie stowarzyszenie hodowców świń (National Pig Association - NPA) podało informację o pierwszych przypadkach, gdzie zdrowe, przeznaczone do uboju zwierzęta zostały zabite i wyrzucone. Powodem tego jest deficyt rzeźników.

NPA przekazało, że wie o przypadkach zabicia co najmniej 600 świń. Niedawno organizacja ostrzegała, że jeśli problem wąskiego gardła w przemyśle przetwórstwa mięsnego nie zostanie rozwiązany, może być konieczność zabicia nawet 150 tys. zdrowych zwierząt. Niewystarczająca liczba rzeźników i pracowników przetwórni powoduje, że ubojnie działają ok. 20 proc. poniżej możliwości, a to z kolei - że hodowle są przepełnione.