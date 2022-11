To może być pierwszy taki strajk w historii Wielkiej Brytanii

W tym tygodniu 300 tys. członków organizacji pielęgniarek, Royal College of Nursing (RCN), zakończyło głosowanie na temat tego, czy podjąć ogólnokrajowy strajk. Wprawdzie jego wyniki zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni, ale władze mówią, że już widać zdecydowaną przewagę głosów za strajkiem. Dokładny charakter protestu, który może się zacząć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, nie został jeszcze ogłoszony.

"Ludzie nie widzą dla siebie przyszłości w zawodzie"

W Anglii i Walii pracownicy publicznej służby zdrowia, w tym pielęgniarki, otrzymali średnio 4,75 proc. więcej, z dodatkiem dla najmniej zarabiających. W Szkocji początkowo oferowano podwyżkę o 5 proc., ale zmieniono to na ryczałt w wysokości nieco ponad 2200 funtów, co daje trochę ponad 8 proc. w przypadku początkującej pielęgniarki. W Irlandii Północnej pielęgniarki nie otrzymały jeszcze żadnych podwyżek.

Wynagrodzenia pielęgniarek

Według analiz RCN, średnia realna pensja pielęgniarek, czyli uwzględniająca inflację, spadła w latach 2011-2021 o 6 proc., podczas gdy w całej gospodarce o 4,6 proc. Wynagrodzenie początkowe dla pielęgniarek w Anglii wynosi obecnie nieco ponad 27 tys. funtów brutto rocznie, wzrastając do prawie 55 tys. funtów dla tych z najdłuższym stażem. Jak dodaje RCN, średnia płaca dla pełnoetatowej pielęgniarki wyniosła w zeszłym roku nieco powyżej 32 tys. funtów, co jest zbliżone do średniej płacy w całej gospodarce.