Największe sieci supermarketów będą tłumaczyć się z wysokich cen przed komisją parlamentarną

Firmy pożyczkowe w maju 2023 roku udzieliły łącznie 500,1 tysiąca nowych pożyczek o wartości 1,029 miliarda złotych. To kwota wyższa o o 32,1 procent rok do roku i jest to o 58,2 procent więcej pożyczek niż w maju 2022 roku - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.