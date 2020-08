Popularna sieć sklepów zwolni siedem tysięcy osób

Brytyjska sieć Marks & Spencer w najbliższych trzech miesiącach zamierza zwolnić 7 tysięcy osób - to niemal jedna dziesiąta wszystkich pracowników firmy. Jak wyjaśniono w komunikacie, pandemia pokazała, że doszło do istotnej zmiany w handlu.

Zmiana w handlu

"Oczywiste jest, że nastąpiła istotna zmiana w handlu, i chociaż jest zbyt wcześnie, aby przewidzieć precyzyjnie, jak będzie wyglądał nowy miks sprzedaży po COVID-19, musimy działać teraz, aby dostosować się do tej zmiany" - napisano w oświadczeniu firmy. Jak dodano, epidemia pokazała, że możliwa jest praca w sklepach w sposób bardziej elastyczny i produktywny, z większą liczbą pracowników wielozadaniowych i poruszających się pomiędzy działami żywności, odzieży i wyposażenia domu.

Zwolnienia w innych sieciach

To kolejne znaczące redukcje w dużych brytyjskich sieciach handlowych. W ostatnich tygodniach zwolnienia ogłosiły też sieci Debenhams, Boots i John Lewis. Jak wylicza stacja Sky News, wraz z tymi zapowiedzianymi przez Marks & Spencer, liczba zredukowanych etatów wzrasta do 30 tys., co oznacza, że w handlu detalicznym nastąpiło wskutek epidemii więcej zwolnień niż w jakimkolwiek innym sektorze gospodarki.