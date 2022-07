Upały uszkodziły pas startowy. Wstrzymane loty

Na lotnisko Londyn-Luton (LLA) latają samoloty przewoźników niskokosztowych, w tym EasyJet, Ryanair i Wizz Air. Węgierski przewoźnik obsługuje wiele połączeń z tego portu do Polski. Jak wynika ze strony Flightradar24, na poniedziałkowy wieczór zaplanowane są rejsy do Krakowa, Wrocławia, Katowic oraz Gdańska.

"Wskutek dzisiejszych wysokich temperaturach zidentyfikowano defekt powierzchni na pasie startowym. Inżynierowie zostali natychmiast wezwani na miejsce i prace naprawcze są obecnie w toku, aby wznowić operacje tak szybko, jak to możliwe. Chcielibyśmy przeprosić za spowodowane niedogodności" - czytamy we wpisie na profilu lotniska Londyn-Luton na Twitterze.

Upały w Wielkiej Brytanii

Upał spowodował także topnienie asfaltu w bazie sił powietrznych RAF Brize Norton w hrabstwie Oxfordshire, choć jak zapewniło dowództwo lotnictwa, nie wpłynęło to na loty, gdyż samoloty wojskowe mogą korzystać z alternatywnego pasa startowego.

W poniedziałek i we wtorek na większej części terytorium Anglii obowiązuje najwyższy, czerwony, poziom ostrzeżenia z powodu upałów. Jak się oczekuje, temperatura we wtorek może dość nawet do 40 stopni Celsjusza.