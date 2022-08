Gigant zawiesza sprzedaż biletów lotniczych na niektórych trasach

Linie Lotnicze British Airways zawieszają na co najmniej tydzień sprzedaż biletów na krótkodystansowe loty z londyńskiego lotniska Heathrow. Dotyczy to zatem także lotów do Polski. Wstrzymanie sprzedaży jest efektem decyzji władz Heathrow o wprowadzeniu do 11 września limitu 100 tysięcy pasażerów dziennie odlatujących z tego lotniska.

W efekcie nie ma w sprzedaży biletów na żadne loty brytyjskiego przewoźnika z Heathrow do Warszawy do poniedziałku 8 sierpnia włącznie, a do Krakowa - do 9 sierpnia włącznie. Dotyczy to jednak tylko sprzedaży nowych biletów. Same loty w tym czasie nie zostały odwołane.

British Airways zawiesza sprzedaż biletów

"W związku z apelem lotniska Heathrow o ograniczenie sprzedaży biletów w sezonie letnim, zdecydowaliśmy się podjąć odpowiedzialne działania i ograniczyć możliwość dokonywania rezerwacji. Dzięki temu więcej naszych obecnych klientów będzie mogło skorzystać ze zmiany rezerwacji w tym trudnym okresie" - napisano w oświadczeniu British Airways.

W trakcie pandemii, gdy z powodu restrykcji w podróżowaniu ruch lotniczy znacząco zmalał, ograniczono też zatrudnienie, zwłaszcza wśród personelu naziemnego, a teraz, gdy popyt na latanie wrócił do poziomu sprzed pandemii, okazało się, że na lotniskach brakuje personelu do obsługi bagaży, kontroli bezpieczeństwa, ochrony czy sprzątania, przez co linie lotnicze nie są w stanie wykonywać wszystkich zaplanowanych lotów.

Z powodu tych problemów brytyjski przewoźnik już wcześniej odwołał w okresie od kwietnia do października 30 tys. połączeń.

Heathrow. Ograniczenia na lotnisku

Problemy występują między innymi na londyńskim lotnisku Heathrow. Już w czerwcu władze lotniska apelowały do linii lotniczych o odwołanie części operacji. Ostatnio jedno z największych lotnisk w Europie wprowadziło natomiast limity pasażerów. Ograniczenia obowiązują do 11 września.

Według wyliczeń lotniska Heathrow, maksymalna dzienna liczba odlatujących pasażerów, którą linie lotnicze, obsługa naziemna i port lotniczy mogą wspólnie obsłużyć w okresie letnim, nie przekracza stu tysięcy osób. Tymczasem liczba oferowanych miejsc w samolotach była wyższa, przez co przedstawiciele lotniska apelowali do linii lotniczych o wstrzymanie sprzedaży biletów w okresie letnim.

