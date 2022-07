Wielkie brytyjskie lotnisko wprowadza limit obsługiwanych pasażerów

Londyńskie lotnisko Heathrow wprowadziło dzienny limit podróżnych w sezonie letnim. Od 12 lipca do 11 września z lotniska będzie mogło skorzystać maksymalnie sto tysięcy podróżnych. W ostatnich tygodniach branża lotnicza w całej Europie zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi.

W trakcie pandemii, gdy z powodu restrykcji w podróżowaniu ruch lotniczy znacząco zmalał, ograniczono też zatrudnienie, zwłaszcza wśród personelu naziemnego, a teraz, gdy popyt na latanie wrócił do poziomu sprzed pandemii, okazało się, że na lotniskach brakuje personelu do obsługi bagaży, kontroli bezpieczeństwa, ochrony czy sprzątania, przez co linie lotnicze nie są w stanie wykonywać wszystkich zaplanowanych lotów.