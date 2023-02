Puste półki zamiast warzyw. "Wierzchołek góry lodowej"

Największe sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii wprowadziły limity zakupu niektórych warzyw. Braki to efekt problemów ze zbiorami w południowej części Europy i Afryce Północnej. To może być "wierzchołek góry lodowej" - uważa cytowany przez "Guardiana" Narodowy Związek Rolników (NFU).

W ostatnich dniach media społecznościowe zalały zdjęcia pustych półek w działach z owocami i warzywami w supermarketach, przy czym w szczególności brakuje pomidorów. W związku w tym Tesco wprowadziło limit zakupu trzech sztuk pomidorów, papryki i ogórków na klienta, podobne limity są też w brytyjskim oddziale niemieckiego dyskontu Aldi. We wtorek Asda nałożyła limity zakupowe na osiem rodzajów warzyw i owoców, a sieć Morrisons w środę - na cztery rodzaje.

Kłopoty z dostępnością warzyw to skutek złej pogody, która ogranicza zbiory w Europie i Afryce Północnej. Do problemów przyczyniły się ponadto brexit oraz niższe dostawy od brytyjskich i holenderskich producentów, dotkniętych skokiem rachunków za energię do ogrzewania szklarni.