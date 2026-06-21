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Koniec tajemnicy. Król Karol III ujawni szczegóły swoich finansów

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Król Karol III
Król Karol III i królowa Kamila powitani przez Donalda Trumpa i pierwszą damę Melanię Trump
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDY RAIN
Król Karol III ujawni w czwartek swoje informacje podatkowe - po raz pierwszy w historii nowożytnej brytyjskiej monarchii. Decyzja, będąca częścią procesu modernizacji i zwiększania przejrzystości finansów rodziny królewskiej, ma pokazać dobrowolne podatki monarchy oraz szczegóły dotyczące jego prywatnych dochodów i wydatków.

Według źródeł pałacowych, na które powołuje się BBC, decyzja o ujawnieniu podatków była osobistą inicjatywą króla. Pałac Buckingham podkreśla, że krok ten jest częścią procesu modernizacji mającego na celu większą przejrzystość i "zachęcenie do lepszego zrozumienia odpowiedzialności".

Decyzja monarchy jest również reakcją na wezwania do większej otwartości w kwestiach finansowych po skandalach związanych z Andrzejem Mountbatten-Windsorem. W ostatnich latach coraz częściej pojawiały się głosy, że finanse rodziny królewskiej powinny być bardziej przejrzyste.

Finanse Karola III - co zostanie ujawnione?

Publikacja obejmie podatki zapłacone przez króla za rok 2024-2025, w tym podatek od dochodów z Księstwa Lancaster, zysków z prywatnych inwestycji oraz przychodów z jego posiadłości - Sandringham i Balmoral.

Rzecznik Pałacu Buckingham zapowiedział, że dane będą publikowane corocznie. - Mówiąc wprost, nadal się modernizujemy i rozwijamy - podkreślił, cytowany przez portal stacji BBC.

Brytyjscy monarchowie nie są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego, podatku spadkowego od majątku odziedziczonego po poprzednim monarsze ani podatku od zysków kapitałowych. Król Karol, podobnie jak wcześniej jako książę Walii, dobrowolnie płaci jednak podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży prywatnych aktywów.

Po raz pierwszy zostanie ujawniona całkowita kwota zapłaconych podatków, w tym podatek od zysków Księstwa Lancaster, które w ubiegłym roku przyniosło około 24 milionów funtów. To przedsiębiorstwo majątkowe, obejmujące posiadłości w północnej Anglii oraz nieruchomości w centrum Londynu, stanowi znaczną część prywatnych dochodów monarchy.

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Wydatki rodziny królewskiej

Rachunek podatkowy króla zostanie opublikowany równocześnie ze szczegółami dotyczącymi tzw. dotacji suwerennej (Sovereign Grant) - corocznego finansowania publicznego rodziny królewskiej, które pokrywa koszty takie jak wynagrodzenia personelu, utrzymanie budynków i podróże w ramach oficjalnych obowiązków.

W ostatnim roku dotacja suwerenna wzrosła do rekordowego poziomu 137,9 mln funtów. Tymczasowy wzrost został przeznaczony na renowację Pałacu Buckingham. Od momentu wprowadzenia dotacji w 2012 roku jej wysokość nigdy nie została obniżona, jednak wkrótce oczekuje się pierwszej redukcji w ramach przeglądu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, Downing Street i Dom Królewski.

Parlamentarna kontrola i audyt

Posłowie będą mieli okazję omówić wysokość dotacji, gdy odpowiednie przepisy trafią do parlamentu. Dodatkowo w tym roku finanse królewskie znajdą się pod szczególną kontrolą Komisji Rachunków Publicznych, która przeprowadzi dochodzenie w sprawie nieruchomości i dzierżaw należących do majątku Korony (Crown Estate).

Wstępny raport Narodowego Urzędu Audytowego ujawnił, że córki Andrzeja Mountbatten-Windsora, księżniczki Beatrycze i Eugenia, które nie pełnią obowiązków królewskich, zajmowały mieszkania w Pałacu św. Jakuba i Pałacu Kensington. Czynsz za ich zakwaterowanie był opłacany przez króla z jego prywatnych środków.

Pałac Buckingham utrzymuje, że finansowanie z dotacji suwerennej już teraz podlega parlamentarnej kontroli, jednak dodanie informacji o podatkach osobistych ma "jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość" i odbywać się "w duchu naszych priorytetów służby publicznej".

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Źródło: BBC
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Tagi:
Brytyjska rodzina królewskaKról Karol IIIzarobki
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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