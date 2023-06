Brytyjczycy nie byli tak zadłużeni od kilkudziesięciu lat

Według brytyjskiego urzędu statystycznego (the Office for National Statistics - ONS) dług netto sektora publicznego, z wyłączeniem długu banków kontrolowanych przez państwo, wyniósł 2,567 biliona funtów (3,28 biliona dolarów). To aż 100,1 procent brytyjskiego PKB. Oznacza to, że po raz pierwszy od 1961 r. dług przekroczył 100 proc. PKB.