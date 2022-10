Nowy minister finansów zapowiada podwyżkę podatków. "Przed nami bardzo trudne decyzje"

czytaj dalej

Zgłoszona w czwartek przez Rosję propozycja utworzenia hubu gazowego w Turcji to kolejna w ciągu ostatnich 20 lat próba Kremla, by uruchomić dostawy surowca do państw południowej i centralnej Europy, które byłyby realizowane z pominięciem między innymi Ukrainy i Polski.