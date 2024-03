Inflacja na Wyspach najniższa od ponad dwóch lat

Inflacja w Wielkiej Brytanii w lutym 2024 roku wyniosła 3,4 procent, licząc rok do roku - podał w środę brytyjski urząd statystyczny (ONS). Oznacza to dalsze hamowanie wzrostu cen na Wyspach. Dla porównania w styczniu inflacja wynosiła 4 procent rok do roku. Wzrost cen jest na najniższym poziomie od września 2021 roku.