"Negatywna niespodzianka" w Wielkiej Brytanii. Najwyższy odczyt od ponad 30 lat

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła o mniej niż oczekiwano. Wzrost cen w kwietniu 2023 roku wyniósł 8,7 procent, podczas gdy w marcu było to 10,1 procent - wynika ze środowych danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS). Inflacja bazowa wzrosła do najwyższego poziomu od marca 1992 roku.

Inflacja w Wielkiej Brytanii w kwietniu br. spadła do 8,7 proc. rok do roku z 10,1 proc. w marcu. Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera, zakładała wzrost cen w minionym miesiącu o 8,2 proc. rok do roku. Wcześniej Bank Anglii prognozował, że będzie to 8,4 proc. Dla porównania inflacja na Wyspach w październiku wyniosła 11,1 proc. rok do roku, co było najwyższym poziomem od 41 lat.