Negatywna niespodzianka w Wielkiej Brytanii. Pierwszy wzrost od blisko roku

czytaj dalej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewniła we wtorek, że wszystkie osoby uprawnione do 800 plus otrzymają to świadczenie jeszcze w styczniu. Zgodnie z ustawą, ZUS ma obowiązek podnieść kwotę świadczenia wychowawczego do 29 lutego z wyrównaniem od 1 stycznia.