Certyfikat covidowy warunkiem wejścia na imprezy masowe. Zapowiedź brytyjskiego ministra

Certyfikat szczepionkowy w Anglii trzeba będzie okazać już nie tylko przy wejściu do klubów nocnych, ale także innych dużych obiektów i na imprezach masowych - zapowiedział w niedzielę brytyjski wiceminister zdrowia Nadhim Zahawi. Zmiany mają wejść w życie jeszcze we wrześniu.

Certyfikaty szczepień w Wielkiej Brytanii

- To jest właściwa rzecz i jesteśmy absolutnie na dobrej drodze, aby zapewnić, że będziemy to robić w ten sposób. Celem jest to, jak mówił premier (Boris Johnson), że chcemy, aby cała gospodarka pozostała otwarta - dodał Zahawi.

Do tej pory brytyjski rząd zapowiadał tylko, że dowód szczepienia będzie w Anglii warunkiem wejścia do klubów nocnych, a jeśli chodzi o pozostałe imprezy masowe, to jedynie zachęcał organizatorów do stosowania certyfikatów szczepionkowych.