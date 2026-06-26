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Ze świata

Pierwszy monarcha, który ujawnił swoje podatki. Tyle płaci fiskusowi król Karol III

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Koronacja Karola III kosztowała 71 miliony funtów
Trooping the color. Parada i urodziny króla Karola III
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: James Veysey/Shutterstock / Avalon / EPA / PAP
Prawie 13 milionów funtów, czyli ponad 64 miliony złotych, to wysokość podatków, jakie w ostatnim roku finansowym zapłacił król Karol III. To pierwszy raz w historii, kiedy brytyjski dwór zdecydował się ujawnić rozliczenia monarchy.

Pałac Buckingham poinformował, że w dwóch pierwszych pełnych latach podatkowych swego panowania Karol III musiał zapłacić 11,7 miliona (2023-2024) oraz 12,9 miliona funtów, czyli około 64,2 mln złotych (2024-2025). Król wpłacił te pieniądze na konto Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości (HMRC).

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Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości. BBC szacuje, że w zeszłym roku monarcha był w pierwszej setce brytyjskich podatników odprowadzających najwyższe daniny.

Książę William, następca tronu, zapłacił w ostatnim roku podatkowym 7,8 miliona funtów podatków. W sumie, od kiedy został księciem Walii po śmierci Elżbiety II, zapłacił ponad 20 milionów funtów.

Sovereign Grant. Wzrost dotacji na obowiązki publiczne

Oświadczenie dworu przynosi też informację na temat wysokości tzw. Sovereign Grant - państwowej dotacji, z której pokrywane są między innymi oficjalne obowiązki publiczne wykonywane przez członków rodziny królewskiej, wypłaty dla ludzi zatrudnionych na dworze oraz koszty utrzymania królewskich rezydencji

W zakończonym już roku finansowym 2025/2026 dotacja wyniosła 132,1 miliona funtów. To wzrost z 86,3 miliona w roku 2024/2025. Na tym samym poziomie utrzymywała się także w trzech poprzednich latach finansowych. Dwór informuje, że prawie połowa z tych pieniędzy przeznaczona została na ochronę zabytkowych królewskich pałaców, które w oświadczeniu nazwane są "ikonicznymi".

Wzrost Sovereign Grant wynika też po części z tego, że jest ona wyliczana proporcjonalnie do zysków uzyskanych z nieruchomości, których właścicielem, przynajmniej na papierze, jest dwór. W rzeczywistości zarządza nimi niezależna od niego instytucja publiczna, a przychody trafiają do budżetu państwa. W ostatnich latach zyski wzrastały, częściowo dzięki dochodom z dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe.

W trwającym roku finansowym grant wynosi niemal 138 milionów funtów, co związane jest z wejściem w ostatnią fazę programu renowacji Pałacu Buckingham. Potem - jak czytamy w oświadczeniu - dwór ma otrzymywać mniej pieniędzy.

Dwór potwierdził także, że po zakończeniu remontu Karol III nie zamierza na stałe mieszkać w Pałacu Buckingham. Cel to szersze udostępnienie pałacu zwiedzającym.

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Źródło: PAP
Tagi:
Wielka BrytaniaMonarchowieKról Karol IIIPodatki
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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