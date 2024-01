"Przerażająca pomyłka sądowa". Firma przeprasza i mówi o "moralnym obowiązku"

"Fujitsu pragnie przeprosić za nasz udział w tej przerażającej pomyłce sądowej. Byliśmy w to zaangażowani od samego początku. Mieliśmy błędy i wady w systemie i pomagaliśmy Post Office w ściganiu pocztowców i za to naprawdę przepraszamy" - powiedział Paul Patterson, dyrektor europejskiego oddziału Fujitsu, zeznając przed poselską komisją ds. biznesu i handlu.

Jedna z największych pomyłek sądowych w historii

Prowadzący te placówki zgłaszali uwagi co do nieprawidłowości w oprogramowaniu, ale były one zignorowane. W efekcie oskarżeń wielu ludzi trafiło do więzienia, zbankrutowało, straciło zdrowie, a co najmniej cztery osoby popełniły samobójstwo. Do niedawna wiadomo było o 736 niesłusznie skazanych, ale po tym, gdy na początku stycznia sprawa znów znalazła się w centrum zainteresowania, zgłosili się kolejni i obecnie według mediów chodzi o ponad 900 osób.