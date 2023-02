FTSE 100 na historycznych szczytach

czytaj dalej

Projekt ustawy w sprawie kredytu 2 procent trafił do konsultacji - poinformował minister rozwoju Waldemar Buda. Dodał, że trwają rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), by od 1 lipca obniżyła do 2,5 procent bufor przy zdolności kredytowej.