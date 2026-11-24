Ze świata Media: interwencja Donalda Trumpa w sprawie Nvidii to niebezpieczny precedens Oprac. Adam Styczek |

Jensen Huang wraca na stanowisko szefa Nvidii Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Według dziennika "Donald Trump nie jest w stanie pogodzić się z odsunięciem od władzy jednego ze swoich faworytów, nawet jeśli oznacza to wywieranie presji na jedną z najcenniejszych amerykańskich firm".

"Financial Times" ocenił, że w ten sposób Biały Dom zademonstrował "bardzo niezdrową" skalę wpływania na spółkę akcyjną, ale też stopień, w jakim interesy administracji oraz branży AI się przenikają.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

"W przypadku większości dyrektorów generalnych niedozwolone związki z klientką i podwładnymi byłyby wystarczającym powodem do utraty stanowiska, nawet gdyby nie wchodziły w grę kwestie bezpieczeństwa narodowego" - stwierdziła brytyjska gazeta, określając zdarzenie jako "niebezpieczny precedens".

"Nie każdy dyrektor generalny może jednak liczyć na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście przedstawi jego argumenty zarządowi firmy" - dodała.

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Przywrócenie Huanga do Nvidii to sygnał o "bezkarności"

Dziennik skrytykował to, że Trump powołał się w serwisie Truth Social na prokuratora generalnego, przekazując, że rząd nie ma dowodów na naruszenie prawa przez Huanga. Według "FT" stanowi to uprzedzanie wyników dochodzeń, które ciągle trwają. Gazeta przypomniała też ustalenia amerykańskiego wywiadu, który alarmował, że związki szefa Nvidii stanowią potencjalne zagrożenie kontrwywiadowcze.

Dziennik podkreślił, że obok pytań o to, czy Alice Huang, z którą romansował szef Nvidii, była chińską agentką, są też inne - o to, czy firma, dla której pracowała, Megaspeed, nie łamała restrykcji eksportowych w sprawie chipów, które miały trafiać do Państwa Środka. Ministerstwo sprawiedliwości USA prowadzi w tej sprawie śledztwo, a firma zaprzecza, by naruszyła prawo.

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"Przywrócenie Huanga na stanowisko grozi utwierdzeniem innych potentatów technologicznych (...) w przekonaniu, że oni także mogą działać bezkarnie" - ocenił "Financial Times", dodając, że część tych szefów "kieruje firmami o równie słabych mechanizmach nadzoru korporacyjnego".

Huang przywrócony na stanowisko szefa Nvidii

Zarząd Nvidii ogłosił w poniedziałek, że założyciel i były dyrektor generalny firmy Jensen Huang został przywrócony na stanowisko. Ustąpił z niego 12 listopada, po tym, gdy na jaw wyszły jego romanse, w tym jeden z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim wywiadem. Sprawa wywołała obawy o bezpieczeństwo narodowe USA.

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Jak podała w komunikacie Rada Dyrektorów spółki, decyzję podjęto jednogłośnie po serii rozmów z Huangiem, po których "Rada wyraziła zadowolenie z jego szczerości i zdolności do kierowania firmą".

"W procesie podejmowania decyzji Rada otrzymała opinie od najwyższych rangą przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych i na tej podstawie jest przekonana, że przywrócenie pana Huanga na stanowisko nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" - napisano w oświadczeniu.

Ingerencja Trumpa w sprawie Huanga

Donald Trump powiedział w poniedziałek stacji CNBC, że dzień wcześniej rozmawiał z zarządem Nvidii i nakłonił jego członków, by przywrócili byłego szefa na dawne stanowiska. Ocenił, że bez jego interwencji zarząd nie podjąłby tej decyzji. - Powiem to w ten sposób: przekonałem ich - oznajmił prezydent, dodając, że według jego administracji z Huangiem "wszystko jest w porządku".

Prezydent przyznał, że zarząd prosił o zapewnienie, że powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. - Daliśmy im to zapewnienie, przynajmniej na podstawie tego, co wiemy, a wiemy dużo - podkreślił.

Na pytanie o to, dlaczego prezydent USA angażuje się w sprawy zarządu spółki giełdowej, Trump odpowiedział, że robi to "dla kraju". Zapytany, gdzie przebiega granica i czy podobnie interweniowałby w sprawie innych "narodowych czempionów", takich jak Microsoft, Alphabet, OpenAI czy Anthropic, odparł, że nie ma na to "formuły". - To kwestia wyczucia. Jak u wielkiego golfisty - mówił.

Tak zareagowała giełda

Amerykańskie giełdy gwałtownie wzrosły po tym, jak Nvidia przywróciła Huanga na stanowisko. Przywróciło to zainteresowanie inwestorów branżą sztucznej inteligencji. To był najlepszy dzień na Wall Street od kwietnia 2025 roku.

Decyzja o przywróceniu Huanga sprawiła też, że kurs spółki na amerykańskiej giełdzie wzrósł o ponad 31 procent.