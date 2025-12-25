Logo TVN24
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"

Królowa Kamila i Król Karol III
Ceny na święta. "Zaskoczenie"
Źródło: TVN24
Choć składamy życzenia świąteczne online, to na Wyspach kultywowana jest analogowa tradycja. Każdego roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii wysyłają około 900 milionów bożonarodzeniowych kartek. Pierwszą nadano prawie dwieście lat temu.

Pojawienie się komercyjnych pocztówek świątecznych wiązało się z reformą brytyjskiego systemu pocztowego w latach 40. XIX w. Wówczas to ujednolicono koszty przesyłki do jednego pensa, co zachęcało do wysyłania życzeń na ozdobnych papierach listowych czy wizytówkach - tłumaczą historycy.

Pierwsza komercyjna pocztówka

Pierwsza komercyjna pocztówka na Boże Narodzenia został stworzona na zlecenie Henry’ego Cole’a, który był pierwszym dyrektorem Muzeum Victoria & Albert w Londynie. Zaprojektował ją malarz John Callcott Horsley. Początkowy nakład wyniósł 1000 kart.

Pierwsza karta świąteczna wystawiona do sprzedaży w grudniu 1843 r. wzbudziła sporo kontrowersji. Projekt Horsleya to trzy scenki - po prawej i lewej zostały przedstawione dwa akty miłosierdzia: nakarmienie głodnych i odzianie nagich. W środku umieszczono trzy pokolenia rodziny Cole wznoszące toast. Wśród postaci są też dzieci pijące z kieliszków wino, co wzbudziło oburzenie, ponieważ w tym okresie w Wielkiej Brytanii zyskiwał popularność ruch abstynencki.

Do naszych czasów niewiele zachowało się pocztówek wykonanych na zamówienie Cole'a, jeden z egzemplarzy można zobaczyć w gablocie Muzeum Poczty w Londynie.

Jedna z największych kolekcji pocztówek

Jedną z największych kolekcji pocztówek szczyci się Muzeum Victoria & Albert. Liczy ona ponad 30 tys. kart, z czego połowa związana jest z okresem Bożego Narodzenia. Kuratorzy zwracają uwagę na szczególny rozkwit kartek świątecznych w epoce wiktoriańskiej, co wiąże się z powstaniem nowych technik druku, łączeniem kolorów, umieszczeniem aplikacji z tkanin czy wycinanek. Jednocześnie wzrastała popularność celebracji tego świątecznego okresu w gronie rodzinnym.

W tamtym czasie na kartach pojawiały się przede wszystkim symbole bożonarodzeniowe m.in. ostrokrzew z wiecznie zielonymi liśćmi, pejzaże z wiejskimi kościołami, sceny wręczenia dzieciom prezentów czy dekorowania choinek, ale także święty Mikołaj, który podążał z duchem czasów i rozwoził podarunki pędząc po śniegu na rowerze, który pod koniec XIX w. nie był zbyt popularnym pojazdem.

Od czasów wiktoriańskich aż tej pory na pocztówkach wysyłanych przez Brytyjczyków pojawiają się rudziki, często jako dostarczyciele wiadomości obok charakterystycznych czerwonych skrzynek pocztowych.

Wiąże się to z XIX-wiecznym mundurem brytyjskich listonoszy – jaskrawoczerwone kurtki i kamizelki sprawiły, że byli ono nazywani "rudzikami" (ang. robins). Inna tradycja mówi, że ten mały wędrowny ptak, z ognistymi piórkami na piersi, to posłaniec szczęścia, nadziei i odrodzenia.

Kartka od rodziny królewskiej

O żywej tradycji wysyłania pocztówek świątecznych w Wielkiej Brytanii świadczy też fakt, że co roku lokalne media informują jak wygląda kartka wysyłana przez rodzinę królewską.

W 2025 r. na oficjalnej pocztówce znalazło się zdjęcie króla Karola III i królowej Kamili, wykonane w kwietniu podczas ich wizyty służbowej we Włoszech. Wówczas to para królewska świętowała 20. rocznicę ślubu. Jak zauważono, królowa ma wpiętą broszkę przedstawiającą konwalię, symbol wiecznej miłości. Po drugiej stronie znalazł się napis: "Życzymy Państwu wesołych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku".

Jak podaje stacja BBC, "parze królewskiej zajmie kilka dni osobiste podpisanie wszystkich kartek, które następnie zostaną wysłane do ludzi na całym świecie, w tym do rodziny, przyjaciół, światowych przywódców i organizacji".

Królowa Kamila i Król Karol III
Królowa Kamila i Król Karol III
Źródło: GIUSEPPE LAMI/PAP
Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GIUSEPPE LAMI/PAP

Wielka BrytaniaKról Karol IIIBrytyjska rodzina królewska
