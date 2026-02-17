Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Trump może wszystko odciąć". Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard

Donald Trump
Donald Trump przemawia w Davos: nasza gospodarka kwitnie
Źródło: TVN24
Szefowie największych banków w Wielkiej Brytanii rozpoczynają formalne prace nad krajową alternatywą dla systemów płatniczych Visa i Mastercard - informuje "Guardian". Wyjaśnia, że rosną obawy, iż ewentualne decyzje Donalda Trumpa mogłyby sparaliżować brytyjski obrót bezgotówkowy i uderzyć w całą gospodarkę.

W czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie szefów brytyjskich banków poświęcone powołaniu krajowego systemu płatności kartowych. Obradom ma przewodniczyć prezes brytyjskiego oddziału Barclays Vim Maru. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele instytucji finansowych z Londynu, którzy mają sfinansować utworzenie nowej spółki płatniczej.

Szukają alternatywy dla Visa i Mastercard

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania, które pozwoliłoby utrzymać funkcjonowanie brytyjskiej gospodarki w razie problemów z amerykańskimi sieciami należącymi do Visa i Mastercard - pisze "Guardian".

Dodaje, że inicjatywa jest finansowana przez sektor prywatny, ale też wspierana przez rząd. Była rozważana od lat. Nowej dynamiki nadały jej jednak ostatnie napięcia geopolityczne, w tym groźby Donalda Trumpa wobec sojuszników z NATO w sprawie Grenlandii.

W środowisku finansowym pojawiły się obawy, że nadmierne uzależnienie od amerykańskich firm może stanowić ryzyko dla brytyjskiego systemu płatności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
Z kraju
Radosław Sikorski
"To niedopuszczalne". Sikorski o różnicach między Europą a USA
TVN24

"Trump może wszystko odciąć"

Z raportu brytyjskiego Payment Systems Regulator z 2025 roku wynika, że około 95 procent transakcji kartowych w Wielkiej Brytanii odbywa się za pośrednictwem systemów Visa i Mastercard. Ich dominacja ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy w kraju systematycznie spada znaczenie gotówki.

- Gdyby Mastercard i Visa zostały wyłączone, cofnęlibyśmy się do lat 50. - powiedział w rozmowie z "The Guardian" jeden z menedżerów znających kulisy projektu. Dodał też: - Oczywiście, potrzebujemy suwerennego systemu płatności.

Potencjalna skala zakłóceń mogłaby być ogromna. W Rosji, gdzie około 60 procent płatności opiera się na Visa i Mastercard, amerykańskie sankcje, które zmusiły te firmy do wyłączenia usług, sprawiły, że wielu ludzi zostało bez dostępu do środków i możliwości dokonywania zakupów.

Podobne obawy pojawiają się w Unii Europejskiej. Przewodnicząca komisji gospodarczej i monetarnej Parlamentu Europejskiego Aurore Lalucq ostrzegała niedawno przed uzależnieniem od amerykańskich firm.

- Visa, Mastercard… pilną kwestią jest nasz system płatności. Donald Trump może wszystko odciąć - mówiła. - Reszta to poezja. Pilnie wzywam Komisję do zorganizowania europejskiego Airbusa dla systemów płatności: nie możecie powiedzieć, że nie zostaliście ostrzeżeni - powiedziałą Lalucq.

Klatka kluczowa-176177
Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki
Źródło: Reuters/TVN24

DeliveryCo i brytyjski plan

Brytyjski projekt przyjmuje jednak bardziej wyważony charakter. Visa i Mastercard uczestniczą w inicjatywie jako członkowie nowej grupy fundatorów. W gronie tym znalazły się również m.in. Santander UK, NatWest, Nationwide Building Society, Lloyds Banking Group, organizacja sieci bankomatów Link oraz Coventry Building Society.

Nowa alternatywa, określana jako DeliveryCo, ma otrzymać strukturę prawną, kierownictwo i model finansowania opracowane przez przedstawicieli City. Z kolei Bank of England ma przygotować projekt infrastruktury, który zostanie przekazany grupie w przyszłym roku. Uruchomienie systemu planowane jest na 2030 rok.

Wiceszefowa Banku Anglii Sarah Breeden podkreślała w jednym z wystąpień, że w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych i operacyjnych dodatkowa ścieżka płatności mogłaby zwiększyć odporność systemu.

- W kontekście wymagającego i zmieniającego się środowiska ryzyka cybernetycznego i operacyjnego mogłoby to zapewnić pewien dodatkowy poziom odporności w brytyjskim krajobrazie płatniczym, jako dodatkowa ścieżka płatności w rzadkich przypadkach zakłóceń operacyjnych - mówiła Breeden.

Były prezes Nationwide Joe Garner, który doradzał rządowi, ocenił, że projekt jest konieczny bez względu na bieżącą sytuację polityczną.

- Niezależnie od jakichkolwiek wydarzeń politycznych, Wielka Brytania musi to zrobić. Musieliśmy to zrobić wcześniej, musimy to zrobić teraz… Nie sądzę, by ostatnie wydarzenia to zmieniły - powiedział.

Visa i Mastercard zaangażowane w projekt

Visa zapewnia, że pozostaje zaangażowana na brytyjskim rynku i oferuje konsumentom oraz firmom "dostęp do innowacyjnych, bezpiecznych płatności cyfrowych o najwyższym poziomie odporności i niezawodności".

Firma podkreśliła również: "Z zadowoleniem przyjmujemy postępy branży w zakresie płatności z rachunku na rachunek w Wielkiej Brytanii. Uważamy, że konkurencja między wieloma rozwiązaniami, wspierana przez równe warunki działania, zapewni wybór, innowacje i wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii".

Mastercard zaznaczył z kolei: "Mastercard od dekad jest w pełni zaangażowany w Wielkiej Brytanii, zapewniając konsumentom i firmom szeroką gamę wygodnych, prostych i bezpiecznych sposobów płacenia i otrzymywania płatności. Pozostajemy zaangażowani w rozwój handlu w kraju i na całym świecie, pomagając firmom każdej wielkości rozwijać się i odpowiadać na potrzeby klientów".

Organizacja branżowa UK Finance, która zapewnia wsparcie administracyjne projektowi DeliveryCo, odmówiła komentarza. Resort finansów oraz Bank Anglii nie odpowiedziały na prośby "Guardiana" o stanowisko.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Udostępnij:
Tagi:
USAWielka BrytaniaLondynDonald Trump
Zobacz także:
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Jest zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy
Prawo
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
Tech
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
Ze świata
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Kolejny kraj bierze pod lupę platformę Elona Muska
Tech
praca biuro laptop shutterstock_2689396587
Milion w dwa dnia. "Cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu"
Dla pracownika
Dominique LeBlanc, Marcelo Ebrard
Sąsiedzi dogadują się za plecami USA. "Będziemy przygotowywać plan działania"
Ze świata
Thomas Pritzker
Pokłosie akt Epsteina. Miliarder i prezes sieci hoteli rezygnuje
Ze świata
Oslo, Norwegia
Wybrano najbardziej zielone miasto świata
Turystyka
shutterstock_2219210885
Tekstylna rewolucja na horyzoncie. "To problem, który istnieje od kilku lat"
Z kraju
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski
Ze świata
koszyk zakupy sklep market shutterstock_1367552204
Od dziś nowe oznakowania w sklepach. "Konsument ma prawo"
Handel
Donald Trump
Już nie plany, a konkretne rozmowy. Media o "antytrumpowskim bloku gospodarczym"
Ze świata
Port Ust-Ługa - zdjęcie ilustracyjne
Magazyny w Rosji wypełnione po brzegi. Szykują się gwałtowne cięcia
Ze świata
Hawana, Kuba
Toną w śmieciach. "Są w całym mieście"
Ze świata
Święto Wiosny - Chiny
"Zawodnik z najwyższej półki". To ma być demonstracja siły
Tech
shutterstock_2126642540
Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Ich model miał być użyty do schwytania Maduro. Mogą trafić na "czarną listę" Pentagonu
Tech
Pekin, Chiny
Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"
Tech
Londyn, Wielka Brytania
"Pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca"
Dla pracownika
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Kolejna awaria popularnej platformy
Tech
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Chcą ograniczyć dzieciom dostęp do chatbotów
Tech
Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam
Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie
Pieniądze
Andrzej Domański
Domański: minister Błaszczak wstydu nie ma
Z kraju
shutterstock_2440277555
Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem
Turystyka
Marco Rubio w Budapeszcie
USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę
Ze świata
shutterstock_2635597245
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"
Łukasz Figielski
lupa klawiatura shutterstock_2155903641
Polacy chcą zniknąć z sieci. Fala wniosków zalewa giganta
Tech
2024-09-02T152116Z_1_LOV099702092024RP1_RTRMADV_STREAM-8256-16X9-MP4_VOLKSWAGEN-GERMANY-0010
Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów
Moto
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
Z kraju
Tom Cruise i Brad Pitt
Hollywood kontra AI. Branża filmowa bije na alarm
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica