Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump o wizycie Starmera w Chinach: bardzo niebezpieczna

Keir Starmer i Xi Jinping
Wizyta Keira Starmera w Chinach
Źródło: Reuters
Donald Trump krytycznie ocenił wizytę brytyjskiego premiera Keira Starmera w Chinach. Robienie interesów z Pekinem nazwał "bardzo niebezpiecznym" dla Wielkiej Brytanii. Londyn odrzuca takie postawienie sprawy. - Oczywiście w relacjach z Chinami trzeba mieć oczy szeroko otwarte - zauważył brytyjski minister ds. handlu.

Brytyjski premier Keir Starmer odbywa w tym tygodniu czterodniową wizytę w Chinach. Jest to pierwsza wizyta szefa rządu Wielkiej Brytanii w tym kraju od ośmiu lat. W czwartek Starmer spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem i wezwał do "bardziej dojrzałych relacji" na linii Londyn-Pekin. Spotkał się także z chińskimi liderami biznesu i uczestniczył w brytyjsko-chińskim forum biznesowym w Pekinie. W piątek przybył do Szanghaju.

Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rok Trumpa. Zwrot w kierunku Chin. "Bardziej niezawodny partner"

Komentarz Trumpa o wizycie Starmera w Chinach

W czwartek w waszyngtońskim Kennedy Center o rozmowy brytyjsko-chińskie został zapytany Donald Trump. Prezydent USA ocenił, że robienie interesów z Chinami jest dla Wielkiej Brytanii "bardzo niebezpieczne". Nie doprecyzował jednak, co dokładnie ma na myśli.

Brytyjski minister stanu ds. polityki handlowej Chris Bryant w piątek w rozmowie ze Sky News skomentował wypowiedź Trumpa. - Oczywiście w relacjach z Chinami trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Trzeba sprzeciwiać się Chinom w kwestiach, w których się z nimi nie zgadzamy. Ale trzeba pogodzić się z faktem, że Chiny są światową potęgą - zauważył. - Są drugą co do wielkości gospodarką świata i naszym czwartym co do wielkości rynkiem eksportowym. Byłoby więc kompletnym szaleństwem, gdyby Wielka Brytania nie utrzymywała kontaktów z Chinami. Myślę, że to naprawdę ważne, że Keir Starmer tam jest - mówił Bryant.

W zeszłym tygodniu Trump zagroził nałożeniem ceł na Kanadę po tym, jak premier tego kraju Mark Carney podczas wizyty w Chinach zawarł porozumienia gospodarcze z Pekinem. Trump sam planuje podróż do Chin w kwietniu.

Spotkanie Xi Jinpinga i Keira Starmera
Spotkanie Xi Jinpinga i Keira Starmera
Źródło: PAP/EPA/Vincent Thian / POOL

Efekty wizyty Starmera

Podczas wizyty Starmera w Chinach, w czasie jego spotkania z chińskim odpowiednikiem Li Qiangiem, uzgodniono m.in. obniżenie ceł na szkocką whisky importowaną z Wielkiej Brytanii z 10 do 5 proc. oraz podpisano deklarację gotowości do zwiększenia importu brytyjskich towarów i usług. Zdecydowano też o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli Wielkiej Brytanii na pobyty biznesowe i turystyczne do 30 dni, na wzór wielu innych państw. Po czwartkowych rozmowach premierów delegacje podpisały łącznie 10 dokumentów o współpracy.

Keir Starmer, wizyta w Chinach
Keir Starmer, wizyta w Chinach
Źródło: PAP/EPA/LAUREN HURLEY HANDOUT

Wizyta Starmera następuje kilka dni po wydaniu przez jego rząd zgody na budowę nowej ambasady Chin w Londynie, która ma być największą placówką dyplomatyczną tego kraju w Europie. Krytycy wskazują, że ze względu na utajnienie części projektu i bliskość londyńskiego City ambasada może być wykorzystywana do szpiegowania.

Opozycja i media o wizycie Starmera w Chinach

Nie tylko prezydent USA odnosi się krytycznie do wizyty Starmera. Liderka opozycyjnej Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch oświadczyła, że na miejscu szefa rządu nie pojechałaby do Chin. Dotychczasowe rezultaty wizyty ostro oceniają także gazety nieprzychylne rządzącej Partii Pracy. "Daily Mail" napisał o "kapitulacji w Pekinie", oceniając, że porozumienia handlowe uzyskane w zamian za zgodę na ambasadę są nieprzekonujące, a "Daily Telegraph" zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie brytyjskiego premiera idącego wzdłuż szpaleru chińskich żołnierzy, co zatytułował "Starmer wśród przyjaciół".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"

Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"

TVN24
Ambasador USA skomentował słowa Trumpa. "Polska nie ma większego przyjaciela"

Ambasador USA skomentował słowa Trumpa. "Polska nie ma większego przyjaciela"

TVN24

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Carl Court/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ChinyKeir StarmerWielka BrytaniaDonald TrumpUSA
Zobacz także:
pap_20241203_01F
Zdefraudowała miliardy dolarów, teraz jej torebki idą pod młotek
Ze świata
shutterstock_2601742981
Media: machina wojenna Kremla hamuje
Ze świata
Kevin Warsh
To on ma być nowym szefem Fed. Trump podał nazwisko
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Kurs zanurkował. Strata liczona w setkach miliardów
Tech
Apple iphone 17 premiera
Lider z nową strategią. "Oszałamiający" popyt
Tech
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
Z kraju
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
Ze świata
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_339659186
Jogurt ze szkłem. Ostrzeżenie
Z kraju
Giełda w Dżakarcie, Indonezja
Panika na giełdzie. Inwestorzy wycofują miliardy
Rynki
shutterstock_2656279683_1
Co się dzieje z cenami masła?
Z kraju
shutterstock_2210891727
Mail o zatwierdzonym roszczeniu? PZU ostrzega klientów
Tech
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
Ze świata
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
Moto
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
Tech
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
Tech
pap_20251204_105
Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Łukasz Figielski
shutterstock_2725802137_1
"Porządkujemy kilometrówki". Jest podpis
Z kraju
Donald Trump
Trump odwraca uwagę. "Może tego pożałować"
Ze świata
Prada - sklep w Mediolanie
Słynna marka zrywa współpracę z ponad 200 firmami
Ze świata
Tajlandia. Kontrole na lotniskach w związku z przypadkami zakażenia wirusem Nipah w Indiach
Wirus Nipah. Wzmożone kontrole na lotniskach
Ze świata
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce"
Moto
shutterstock_2551532917
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję
Ze świata
Pham Minh Chinh i Antonio Costa
Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą
Ze świata
Donald Trump
Zaskakujący wzrost. Mocna reakcja na słowa Trumpa
Ze świata
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
Ze świata
Plac Świętego Piotra
Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy
TVN24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica