Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Co z lotniskiem imienia Ozzy'ego Osbourne'a? Jasne stanowisko

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne (1948-2025)
Źródło: Sony Music, tvn24.pl
W Wielkiej Brytanii niemal 77 tysięcy osób podpisało petycję o nadanie lotnisku w Birmingham imienia Ozzy’ego Osbourne’a. Inicjatorem akcji jest były prezenter radiowy i twórca podcastów Dan Hudson, który uruchomił zbiórkę podpisów w internecie. Do tego pomysłu odniosły się już władze portu lotniczego.

Nick Barton, dyrektor zarządzający lotniskiem w Birmingham, zdecydował się odnieść do petycji dotyczącej nadania portowi lotniczemu imienia Ozzy’ego Osbourne’a. Inicjatywa, stworzona przez Dana Hudsona, zyskała szerokie poparcie społeczne - podpisało ją niemal 77 tysięcy osób. Pomysł poparła również córka muzyka, Kelly Osbourne.

Władze lotniska zadecydowały

- Birmingham ma niesamowitą listę niezwykle wpływowych osób, od postaci historycznych, takich jak Karol Darwin, po Roberta Planta (frontman zespołu Led Zeppelin - red.) i sir Lenny'ego Henry'ego (komik - red.), ale odpowiedź brzmi: nie. Nazwa portu lotniczego (Birmingham Airport) ma ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju tego, co mamy, czyli fantastycznego lotniska, które jednak musi się jeszcze znacznie rozwinąć. A to osiągniemy dzięki jego nazwie - powiedział w wywiadzie dla BBC Radio WM, Barton.

Dyrektor nie ma wątpliwości, co do wielkości muzyka i jego dokonań. Zapewnia jednocześnie, że władze lotniska są w trakcie podejmowania decyzji dotyczącej tego, w jaki sposób zostanie tam uhonorowany Osbourne. Wśród możliwości wymienia stworzenie muralu. Tym sposobem podkreślone ma zostać to, jak wielu mieszkańców regionu zostało zainspirowanych osiągnięciami wokalisty Black Sabbath.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Fields of the Nephilim
Człowiek ze Złotym Uchem, warsztaty i koncerty. Zbliża się "jedyny taki festiwal na świecie"
Tomasz-Marcin Wrona
Ozzy Osbourne na koncercie w węgierskim Budapeszcie. Zdjęcie z 1 czerwca 2016 roku
Premiera dokumentu o Ozzym Osbournie wstrzymana tuż przed emisją
TVN24

Słowa Bartona nie przekonują Hudsona, który zamierza prowadzić dalej swoją kampanię na rzecz zmiany nazwy lotniska w Birmingham. Autor petycji ma wsparcie Kelly Osbourne, która powiedziała w wywiadzie radiowym, że "to Birmingham ukształtowało jej ojca, a on ukształtował potem to miasto". Inni członkowie rodziny muzyka również nie mają nic przeciwko temu.

Na zapowiedziane przez dyrektora lotniska uhonorowanie Osbourne’a przyjdzie jeszcze poczekać. Tymczasem burmistrz Birmingham odznaczył pośmiertnie muzyka nagrodą Lord Mayor's Award. Jest ona wyrazem uznania dla jego wpływu na tożsamość kulturową i muzyczną miasta. Wyróżnienie odebrały jego żona, Sharon Osbourne, i córka, Kelly. Uroczystość w ratuszu odbyła się 3 grudnia, w dniu, w którym rockman obchodziłby 77. urodziny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Brian Rothmuller/Icon Sportswire via Getty Images

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Wielka Brytania
Zobacz także:
Władimir Putin
Putin postawił na USA. "Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów"
Ze świata
shutterstock_2628624325
Nielegalnie wyprzedzały autobusy. Gigant zapowiada akcję serwisową
Moto
Świąteczne prezenty
Tyle wydamy na święta w tym roku
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_347531852
Media: całkowite i krytyczne uzależnienie Rosji od Chin
Ze świata
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Gorący okres dla branży handlowej. "Czas pełnej gotowości"
Handel
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
Stopa bezrobocia w listopadzie. Resort podał szacunki
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
Handel
Diana Ross na Met Gala 2025
Oto kolor roku 2026. Króluje na wybiegach
Ze świata
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
Ze świata
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
Tech
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
Ze świata
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Decyzja w sprawie weta Nawrockiego
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Zmiany w zakazie handlu. Apel do klientów
Handel
shutterstock_2528649377
Te wydatki ukrywają przed partnerami. "Najszybsza droga do finansowych napięć"
Pieniądze
Donald Trump
Media: Waszyngton miał blokować plany Brukseli dotyczące rosyjskich aktywów
Ze świata
budowa dom cegla cegly shutterstock_2555598587_1
Zmiany w Prawie budowlanym blisko finalizacji
Nieruchomości
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Kara dla amerykańskiego giganta. Jest decyzja Brukseli
Tech
sejm
Co z wetem Nawrockiego? "Chodzi o ostrożność", "regulacje są absolutnie spóźnione"
parking samochody shutterstock_1968638431
Nawet trzy tysiące złotych opłaty dla kierowców. Jest projekt
Moto
Laptop, komputer, handel, zakupy
Lalki o wyglądzie dzieci i broń na Shein. Władze chcą blokady platformy
Handel
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
Moto
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
Handel
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
Najnowsze
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
Moto
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
Szpital
Wysokie zarobki lekarzy. "Budżet państwa na to nie ma wpływu"
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Zaciągają kredyty na wyższe kwoty niż Polacy
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica