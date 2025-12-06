Co z lotniskiem imienia Ozzy'ego Osbourne'a? Jasne stanowisko

Ozzy Osbourne (1948-2025) Źródło: Sony Music, tvn24.pl

Nick Barton, dyrektor zarządzający lotniskiem w Birmingham, zdecydował się odnieść do petycji dotyczącej nadania portowi lotniczemu imienia Ozzy’ego Osbourne’a. Inicjatywa, stworzona przez Dana Hudsona, zyskała szerokie poparcie społeczne - podpisało ją niemal 77 tysięcy osób. Pomysł poparła również córka muzyka, Kelly Osbourne.

- Birmingham ma niesamowitą listę niezwykle wpływowych osób, od postaci historycznych, takich jak Karol Darwin, po Roberta Planta (frontman zespołu Led Zeppelin - red.) i sir Lenny'ego Henry'ego (komik - red.), ale odpowiedź brzmi: nie. Nazwa portu lotniczego (Birmingham Airport) ma ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju tego, co mamy, czyli fantastycznego lotniska, które jednak musi się jeszcze znacznie rozwinąć. A to osiągniemy dzięki jego nazwie - powiedział w wywiadzie dla BBC Radio WM, Barton.

Dyrektor nie ma wątpliwości, co do wielkości muzyka i jego dokonań. Zapewnia jednocześnie, że władze lotniska są w trakcie podejmowania decyzji dotyczącej tego, w jaki sposób zostanie tam uhonorowany Osbourne. Wśród możliwości wymienia stworzenie muralu. Tym sposobem podkreślone ma zostać to, jak wielu mieszkańców regionu zostało zainspirowanych osiągnięciami wokalisty Black Sabbath.

Słowa Bartona nie przekonują Hudsona, który zamierza prowadzić dalej swoją kampanię na rzecz zmiany nazwy lotniska w Birmingham. Autor petycji ma wsparcie Kelly Osbourne, która powiedziała w wywiadzie radiowym, że "to Birmingham ukształtowało jej ojca, a on ukształtował potem to miasto". Inni członkowie rodziny muzyka również nie mają nic przeciwko temu.

Na zapowiedziane przez dyrektora lotniska uhonorowanie Osbourne’a przyjdzie jeszcze poczekać. Tymczasem burmistrz Birmingham odznaczył pośmiertnie muzyka nagrodą Lord Mayor's Award. Jest ona wyrazem uznania dla jego wpływu na tożsamość kulturową i muzyczną miasta. Wyróżnienie odebrały jego żona, Sharon Osbourne, i córka, Kelly. Uroczystość w ratuszu odbyła się 3 grudnia, w dniu, w którym rockman obchodziłby 77. urodziny.

