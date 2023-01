Chiński fundusz skupuje nieruchomości na Wyspach poprzez spółki z rajów podatkowych

Według przeprowadzonej przez "The Guardian" analizy rejestru nieruchomości będących w posiadaniu zagranicznych podmiotów, China Investment Corporation (CIC) wydał na nieruchomości w Wielkiej Brytanii co najmniej 580 milionów funtów, choć jak zaznacza gazeta, prawdziwa kwota z pewnością jest wyższa, bo część rejestrów jest niekompletna.

Chiński fundusz wykupuje nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Konserwatywny poseł Iain Duncan Smith, szef parlamentarnego zespołu ds. Chin i zawzięty krytyk władz w Pekinie, powiedział, że niepokojące jest to, iż tak wiele z inwestycji było ukryte poprzez firmy zarejestrowane w jurysdykcjach, które pozwalają zachowywać w tajemnicy ich prawdziwych właścicieli. Porównał to z niedawną próbą przejęcia brytyjskiej firmy technologicznej Newport Wafer Fab, w którą miała zainwestować firma holenderska, ale okazało się, że jej właścicielem jest podmiot chiński. Ostatecznie brytyjski rząd zablokował transakcję ze względów bezpieczeństwa.

- Czasami trzeba cofnąć się o kilka ogniw, aby odkryć, kto faktycznie jest właścicielem firmy. Jeśli mogą kupić tak wiele - i to wszystko wygląda na ważne części łańcucha dostaw - to nasuwa się pytanie, dlaczego to robią. To sprawia, że musimy przeprowadzić audyt całkowitej kwoty chińskiego finansowania w kluczowych obszarach Wielkiej Brytanii, w tym na uniwersytetach, w sektorze technologicznym i łańcuchów dostaw. Jesteśmy zdecydowanie zbyt otwarci na interesy chińskich firm - skomentował.