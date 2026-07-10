Ze świata Koniec z atrakcyjnymi opakowaniami papierosów. Brytyjski rząd ma plan Alicja Skiba |

Rząd przyjął nowelizację "ustawy tytoniowej". Chodzi m.in. o "jednorazówki" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zgodnie z nowym prawem opakowania będą dozwolone jedynie w neutralnych barwach i z ograniczoną ilością elementów z oznaczeniem marki. Nazwy nawiązujące do wyrobów cukierniczych, słodyczy, deserów i alkoholu mają zostać zakazane, ponieważ mogą kusić nieletnich palaczy.

Papierosy jednorazowe i elektroniczne często występują w jaskrawych opakowaniach, czasami zdobią je również rysunki postaci z kreskówek.

Młodzi ludzie na Wyspach Brytyjskich coraz chętniej sięgają po wyroby nikotynowe Źródło zdjęcia: Shutterstock

Nastolatki w Wielkiej Brytanii chętnie eksperymentują z nikotyną

Brytyjski minister zdrowia James Murray oświadczył, że wielu nastolatków jest nakłanianych do eksperymentowania z tymi produktami.

- Dowody są jednoznaczne: zbyt wielu młodych ludzi eksperymentuje z e-papierosami, wabi ich bogata gama smaków, żywe kolory i ekspozycje marketingowe. Musimy już teraz podjąć działania, aby zmniejszyć atrakcyjność uzależniających e-papierosów dla naszych dzieci - podkreślił.

Surowe prawo o wyrobach tytoniowych na Wyspach

Wielka Brytania uchwaliła niedawno ustawę o tytoniu i e-papierosach, która zawiera propozycje mające na celu stworzenia pierwszego w kraju pokolenia wolnego od palenia. Na jej podstawie osoby poniżej 17. roku życia (po 1 stycznia 2009 r.) podlegają zakazowi kupowania papierosów

W ramach nowego prawa zostanie również wprowadzony zakaz używania e-papierosów w samochodach, w których są dzieci, na placach zabaw, przed szkołami oraz w szpitalach. W przyszłości niedozwolona będzie również sprzedaż produktów tego rodzaju w automatach oraz reklamowanie i sponsoring składników do vape'ów (smakowych papierosów jednorazowego lub wielokrotnego użytku).

Kampania edukacyjna na opakowaniach papierosów

Na opakowaniach papierosów zostaną umieszczone również informacje, gdzie szukać pomocy w rzuceniu palenia oraz wprowadzony będzie nakaz stosowania jednolitych opakowań dla wszystkich wyrobów tytoniowych - w tym bibułek do skręcania papierosów i cygar.

Według organizacji charytatywnej Action on Smoking and Health, około miliona - czyli prawie 20 proc. - brytyjskich nastolatków między 11. a 17. rokiem życia przyznało się w 2025 r. do próbowania e-papierosów.