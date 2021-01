Szukanie nowych partnerów handlowych po brexicie. "Pokazuje nasze ambicje prowadzenia interesów"

Wielka Brytania ma w poniedziałek złożyć wniosek o członkostwo we Wszechstronnym i Postępowym Porozumieniu na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego - CPTCC. Jest to pakt handlowy, który obejmuje jedenaście państw z regionu Pacyfiku - przekazał brytyjski rząd.

CPTCC to umowa o wolnym handlu zawarta w 2018 r. przez 11 państw - Australię, Brunei, Chile, Japonię, Kanadę, Malezję, Meksyk, Nową Zelandię, Peru, Singapur i Wietnam - po wycofaniu się przez Stany Zjednoczone z umowy o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP), wskutek czego ta ostatnia nie weszła w życie. Kraje tworzące CPTPP zamieszkuje ok. 500 milionów osób, a łącznie wytwarzają one ponad 13 proc. światowego PKB. Celem CPTPP jest wyeliminowanie lub redukcja 95 proc. ceł w handlu między państwami członkowskimi.