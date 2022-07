Problemy dla dziesiątek tysięcy podróżnych. Przewoźnik o "koniecznych redukcjach"

Poluzowanie zasad dotyczących slotów

Pod koniec czerwca brytyjskie ministerstwo transportu czasowo poluzowało zasady dotyczące minimalnego poziomu wykorzystania slotów lotniskowych, aby pomóc liniom lotniczym uniknąć odwoływania lotów w ostatniej chwili z powodu braków kadrowych. Jak wyjaśniło ministerstwo, jednorazowa "amnestia" pomoże liniom lotniczym dostosować swoje letnie rozkłady lotów do realnych możliwości przewozowych i umożliwi im oddanie slotów, co do których nie są pewne, czy zdołają je wykorzystać, bez groźby ich utraty. Sloty to pozwolenia na starty, lądowanie i postój samolotów na lotniskach w określonych godzinach, które linie lotnicze wykupują. Ponieważ atrakcyjne godziny lotów na lotniskach z dużym ruchem są cennym aktywem, linie lotnicze starają się nie dopuścić do ich utraty na rzecz konkurentów, co może nastąpić, jeśli nie wykorzystują ich w odpowiednim stopniu.