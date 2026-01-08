Media: były książę uwikłany w transakcję z kazachskim oligarchą

Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem Źródło: TVN24, Reuters

W 2007 r. były książę sprzedał za 15 mln funtów posiadłość Sunninghill Park w Berkshire kazachskiemu przedsiębiorcy Timurowi Kulibajewowi, jak ustaliła BBC. Oligarcha uzyskał na cel zakupu pożyczkę od firmy Enviro Pacific Investments. Miliarder był zięciem nieżyjącego już prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa. Jednocześnie uchodził wówczas za jednego z najbardziej wpływowych urzędników w branży naftowej i gazowej w kraju Azji Centralnej.

Brytyjski nadawca ustalił, że Kulibajew był oskarżony w przeszłości przez włoską prokuraturę o przyjęcie łapówki w związku z transakcją dotyczącą inwestycji naftowej. Jednocześnie sam zakup książęcej rezydencji mógł wiązać się z popełnieniem korupcji.

Timur Kulibajew, zięć byłego prezydenta Kazachstanu, który kupił rezydencję od Andrzeja Mountbattena-Windsora. Źródło: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters / Forum

Transakcja znacznie powyżej wartości rynkowej

Ujawnione informacje budzą pytania, czy były książę nieświadomie czerpał korzyści z dochodów pochodzących z przestępstwa.

- Transakcja miała rażące sygnały ostrzegawcze - ocenił w rozmowie z BBC ekspert ds. prania brudnych pieniędzy Tom Keatinge, dyrektor brytyjskiego Centrum Finansów i Bezpieczeństwa. - Powinny były skłonić do przeprowadzenia szczegółowych kontroli w celu upewnienia się, że nie pomogła w praniu dochodów pochodzących z korupcji - dodał.

Kulibajew miał zapłacić za posiadłość 3 mln funtów więcej niż wynosiła cena wywoławcza i 7 mln funtów powyżej wartości rynkowej nieruchomości. Transakcja była krytykowana już w 2009 r., a sam Andrzej komentował, że "nie jest to jego sprawa" i jeśli jest oferta, to "nie będzie zaglądał darowanemu koniu w zęby i sugerował, że mi przepłacono".

Wykorzystane koneksje z prezydentem

Sunninghill Park została podarowana byłemu arystokracie jako prezent ślubny przez królową Elżbietę II w 1986 r. Rozległą rezydencję z czerwonej cegły wyśmiewano, że przypomina supermarket Tesco. Na sprzedaż zostawiła wystawiona po raz pierwszy w 2001 r., a Andrzej usiłował zachęcić do jej kupna członków rodziny królewskiej z Bahrajnu.

Były książę otrzymał Sunninghill Park w prezencie od swojej matki, królowej Elżbiety II. Źródło: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Ostatecznie wykorzystał szansę, jaka pojawiła się, kiedy został patronem Towarzystwa Brytyjsko-Kazachskiego, wraz z Nursułtanem Nazarbajewem. Zięć prezydenta Timur Kulibajew zdecydował się nabyć posiadłość, a transakcja została sfinalizowana w 2007 roku. Jego tożsamości nie ujawniła wówczas żadna ze stron, ani Pałac Buckingham.

Umorzona sprawa Kulibajewa

W 2012 roku pojawiły się pytania, czy transakcja nie była powiązana z korupcją, jak przekazała BBC. Włoska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko Kulibajewowi. Podejrzenia obejmowały możliwość wykorzystania łapówek do sfinalizowania zakupu Sunninghill Park przez Enviro Pacific Investments - spółkę, która częściowo sfinansowała transakcję. Oligarsze nie postawiono zarzutów.

Firma była powiązana z korupcją przez pośrednictwo z firmą o nazwie Aventall. Jej włoski dyrektor Agostino Bianchi przyznał się do wręczenia łapówek Kulibajewowi i innym kazachskim urzędnikom w związku z lukratywnymi kontraktami naftowymi. Aventall zarządzany był przez Massimo Guidottiego opisanego jako "pośrednik" korupcji. Postępowanie umorzono w styczniu 2017 r., ponieważ prokuratorzy nie byli w stanie powiązać płatności z konkretnymi kontraktami.

