Ze świata

Media: były książę uwikłany w transakcję z kazachskim oligarchą

Książę Andrzej
Dziennikarka BBC: wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że książę Andrzej już nie będzie księciem
Źródło: TVN24, Reuters
Zdegradowany brytyjski książę Andrzej Mountbatten-Windsor miał otrzymać 15 milionów funtów ze sprzedaży rezydencji oligarsze z Kazachstanu, który korzystał z funduszy firmy zamieszanej w przestępstwa korupcyjne. Miliarder spowinowacony był z byłym prezydentem centralnoazjatyckiego państwa - wynika z dziennikarskiego śledztwa BBC.

W 2007 r. były książę sprzedał za 15 mln funtów posiadłość Sunninghill Park w Berkshire kazachskiemu przedsiębiorcy Timurowi Kulibajewowi, jak ustaliła BBC. Oligarcha uzyskał na cel zakupu pożyczkę od firmy Enviro Pacific Investments. Miliarder był zięciem nieżyjącego już prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa. Jednocześnie uchodził wówczas za jednego z najbardziej wpływowych urzędników w branży naftowej i gazowej w kraju Azji Centralnej.

Brytyjski nadawca ustalił, że Kulibajew był oskarżony w przeszłości przez włoską prokuraturę o przyjęcie łapówki w związku z transakcją dotyczącą inwestycji naftowej. Jednocześnie sam zakup książęcej rezydencji mógł wiązać się z popełnieniem korupcji.

Timur Kulibajew, zięć byłego prezydenta Kazachstanu, który kupił rezydencję od Andrzeja Mountbattena-Windsora.
Źródło: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters / Forum
Źródło: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters / Forum

Transakcja znacznie powyżej wartości rynkowej

Ujawnione informacje budzą pytania, czy były książę nieświadomie czerpał korzyści z dochodów pochodzących z przestępstwa.

- Transakcja miała rażące sygnały ostrzegawcze - ocenił w rozmowie z BBC ekspert ds. prania brudnych pieniędzy Tom Keatinge, dyrektor brytyjskiego Centrum Finansów i Bezpieczeństwa. - Powinny były skłonić do przeprowadzenia szczegółowych kontroli w celu upewnienia się, że nie pomogła w praniu dochodów pochodzących z korupcji - dodał.

Kulibajew miał zapłacić za posiadłość 3 mln funtów więcej niż wynosiła cena wywoławcza i 7 mln funtów powyżej wartości rynkowej nieruchomości. Transakcja była krytykowana już w 2009 r., a sam Andrzej komentował, że "nie jest to jego sprawa" i jeśli jest oferta, to "nie będzie zaglądał darowanemu koniu w zęby i sugerował, że mi przepłacono".

pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
Andrew Mountbatten Windsor (2011)
Tego były książę nie straci. Król się zgodził
TVN24
Książę Andrzej
Andrzej może stracić ostatni honorowy tytuł. Kolejny ruch króla
TVN24

Wykorzystane koneksje z prezydentem

Sunninghill Park została podarowana byłemu arystokracie jako prezent ślubny przez królową Elżbietę II w 1986 r. Rozległą rezydencję z czerwonej cegły wyśmiewano, że przypomina supermarket Tesco. Na sprzedaż zostawiła wystawiona po raz pierwszy w 2001 r., a Andrzej usiłował zachęcić do jej kupna członków rodziny królewskiej z Bahrajnu.

Były książę otrzymał Sunninghill Park w prezencie od swojej matki, królowej Elżbiety II.
Źródło: Tim Graham Photo Library / Getty Images
Źródło: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Ostatecznie wykorzystał szansę, jaka pojawiła się, kiedy został patronem Towarzystwa Brytyjsko-Kazachskiego, wraz z Nursułtanem Nazarbajewem. Zięć prezydenta Timur Kulibajew zdecydował się nabyć posiadłość, a transakcja została sfinalizowana w 2007 roku. Jego tożsamości nie ujawniła wówczas żadna ze stron, ani Pałac Buckingham.

Książę Andrzej
"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"
TVN24
Książę Andrzej
Ruch króla Karola III w sprawie księcia Andrzeja. "Wszczął formalny proces"
TVN24
GettyImages-2207574917
Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
TVN24

Umorzona sprawa Kulibajewa

W 2012 roku pojawiły się pytania, czy transakcja nie była powiązana z korupcją, jak przekazała BBC. Włoska prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko Kulibajewowi. Podejrzenia obejmowały możliwość wykorzystania łapówek do sfinalizowania zakupu Sunninghill Park przez Enviro Pacific Investments - spółkę, która częściowo sfinansowała transakcję. Oligarsze nie postawiono zarzutów.

Firma była powiązana z korupcją przez pośrednictwo z firmą o nazwie Aventall. Jej włoski dyrektor Agostino Bianchi przyznał się do wręczenia łapówek Kulibajewowi i innym kazachskim urzędnikom w związku z lukratywnymi kontraktami naftowymi. Aventall zarządzany był przez Massimo Guidottiego opisanego jako "pośrednik" korupcji. Postępowanie umorzono w styczniu 2017 r., ponieważ prokuratorzy nie byli w stanie powiązać płatności z konkretnymi kontraktami.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDY RAIN

Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskakorupcjaKazachstan
