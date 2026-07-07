Ze świata AI niczym technologia jądrowa. Wielka Brytania wzywa świat do działania Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper wezwała w poniedziałek do stworzenia globalnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Porównała to wyzwanie do budowy zasad bezpieczeństwa nuklearnego po II wojnie światowej.

Cooper przekonywała, że ludzkość mogła bezpiecznie wykorzystywać technologię jądrową dzięki międzynarodowym regułom. Jej zdaniem podobnych zasad brakuje dziś w odniesieniu do AI.

"Nie możemy pozwolić sobie na czekanie"

Stanowisko szefowej brytyjskiego MSZ znalazło się w eseju "Miejsce Brytanii w nowym porządku świata", przygotowanym dla londyńskiego think tanku Chatham House.

"W przypadku energii jądrowej międzynarodowe porozumienie przyszło dopiero po tym, gdy świat zobaczył przerażającą siłę nowej technologii w Hiroszimie i zadał sobie pytanie, co stałoby się, gdyby trafiła ona w niepowołane ręce. Nie możemy pozwolić sobie na czekanie na odpowiednik Hiroszimy w dziedzinie AI" - napisała Yvette Cooper.

Największe wyzwanie następnej dekady

Cooper ostrzegła, że niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji może stać się "największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa następnej dekady".

Zadeklarowała, że Londyn powinien odegrać przywódczą rolę w budowaniu międzynarodowego porozumienia w tej sprawie. Wskazała, że Wielka Brytania chce współpracować między innymi z Chinami i Stanami Zjednoczonymi.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji oceniła, że potrzebne są wspólne zasady i standardy bezpieczeństwa. Jak napisała, Wielka Brytania powinna wraz z takimi państwami jak Chiny i USA "budować konsensus dotyczący zasad i standardów bezpieczeństwa".

Obawy o globalne bezpieczeństwo

Cooper wyraziła też zaniepokojenie wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z "tradycyjnej roli poręczyciela globalnego bezpieczeństwa".

Wśród najważniejszych wyzwań wskazała również kryzys humanitarny, gangi przemytników migrantów zarabiające na tym kryzysie oraz zmiany klimatyczne.

Szefowa brytyjskiego MSZ podkreśliła jednocześnie, że sztuczna inteligencja przynosi również nowe możliwości.

Jej zdaniem odpowiedzią na narastające kryzysy powinno być zacieśnienie przez Londyn współpracy międzynarodowej - zarówno z Europą, jak i "z krajami spoza dużych bloków handlowych".