Banknot z wizerunkiem genialnego matematyka trafił do obiegu

Do obiegu trafił nowy banknot o wartości 50 funtów z wizerunkiem wybitnego brytyjskiego matematyka i kryptologa Alana Turinga - podał Bank Anglii. Kandydaturę Turinga wybrano z blisko tysiąca osobistości ze świata nauki. Polimerowy 50-funtowy banknot trafił do obiegu w 109 rocznicę urodzin kryptologa.

Nowy banknot 50-funtowy - jak wygląda

To jeden z najrzadziej używanych środków płatniczych w brytyjskiej gospodarce: w obiegu znajdują się 357 milionów sztuk, czyli 1 na 13 to banknot 50-funtowy. Stare banknoty można wymienić w Banku Anglii na nowe.

- Portfele wielu turystów nie mogły by się obyć bez banknotów o nominale 50 funtów. Często są wykorzystywane do przechowywania oszczędności - wyjaśniła John.

Na banknocie 50-funtowym znalazł się wizerunek Turinga z fotografii z 1951 roku, jego podpis, data urodzenia zapisana w systemie binarnym, fragment obliczeń z jednej z jego prac oraz cytat kryptologa: "To tylko przedsmak tego, co nadejdzie i cień tego, co będzie".

Alan Turing - genialny matematyk na banknocie 50-funtowym

W ubiegłym roku bratanek kryptologa Sir Dermot Turing opublikował książkę "X, Y & Z: The Real Story of How Enigma Was Broken" ("X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy"). Szczegółowo opisał w niej historię tzw. sztafety Enigmy, czyli działań polskich, francuskich i brytyjskich specjalistów, które doprowadziły do odkrycia kodowania legendarnej maszyny.