5 tysięcy kary za nieuzasadniony wyjazd za granicę

Wyjazdy zagraniczne bez uzasadnionego powodu, czyli np. na wakacje, są teraz zabronione na mocy nakazu pozostawania w domach. Ten jednak przestaje obowiązywać w najbliższy poniedziałek. Stąd pomysł by zatrzymać obywateli w kraju i nie zaprzepaścić wysiłków w zwalczaniu epidemii. Już od marca wszyscy wyjeżdżający za granicę muszą wypełnić deklarację, w której podają powód wyjazdu, zaś niedopełnienie tego obowiązku grozi niewpuszczeniem na lot lub grzywną w wysokości 200 funtów. Do tej pory nie było jednak odrębnych kar za próbę wyjazdu za granicę bez uzasadnionego powodu.

"Powinniśmy planować wakacje w Wielkiej Brytanii"

Prof. Ferguson skrytykował również wyjątki, które obecnie zezwalają na podróże zagraniczne z Wysp i stwierdził, że każdy powinien zostać poddany obowiązkowym testom po przybyciu do Wielkiej Brytanii.

Obecnie można wyjechać za granicę ze względu na pracę, wolontariat, edukację, potrzeby medyczne oraz uczestnictwo w weselach i pogrzebach. Nowe zasady restrykcyjnie egzekwowałyby te powody do wyjazdu. Co oznacza, że Polacy, którzy polecą na święta do Polski mogą spodziewać się mandatów.