Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje
Odcięte od dostaw prądu zostały prowincje w zachodniej części Kuby, od Pinar del Rio po Matanzas. Łącznie mieszka tam ponad 4 mln osób, czyli prawie 40 proc. ludności kraju.
Seria blackoutów na Kubie
Mieszkańcy Kuby od lat borykają się z niedoborami prądu, ale kryzys energetyczny nasilił się w ostatnich miesiącach, po zablokowaniu przez USA większości dostaw ropy naftowej na wyspę, która jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw.
W ubiegłą niedzielę po awarii elektrowni w Matanzas, największej w kraju, bez prądu znalazło się prawie 70 proc. terytorium Kuby. Blackout doprowadził do kolejnej fali protestów przeciwko komunistycznym władzom.
Reformy w stronę wolnego rynku
Rząd w Hawanie ogłosił w minionym tygodniu kolejne szczegóły dotyczące zapowiadanych reform socjalistycznego modelu gospodarczego, ocenianych jako największy zwrot w stronę wolnego rynku od kierowanej przez Fidela Castro rewolucji komunistycznej z 1959 roku.
Wśród reform, które weszły w życie z początkiem sierpnia, jest dopuszczenie – choć pod pewnymi warunkami – prywatnych i zagranicznych firm do sektora wydobycia ropy i gazu. Rozluźniono też ograniczenia dotyczące handlu i importu.
Pakiet zmian przyjęto po miesiącach narastającej presji ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która według komentatorów ma na celu wymuszenie przemian na Kubie lub doprowadzenie do upadku komunistycznego reżimu w Hawanie.