Ze świata Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje Oprac. Alicja Skiba |

Awaria prądu na całej Kubie 6 lipca Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

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Odcięte od dostaw prądu zostały prowincje w zachodniej części Kuby, od Pinar del Rio po Matanzas. Łącznie mieszka tam ponad 4 mln osób, czyli prawie 40 proc. ludności kraju.

Kuba pogrążona w ciemnościach, zdjęcie z lipca 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Seria blackoutów na Kubie

Mieszkańcy Kuby od lat borykają się z niedoborami prądu, ale kryzys energetyczny nasilił się w ostatnich miesiącach, po zablokowaniu przez USA większości dostaw ropy naftowej na wyspę, która jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw.

W ubiegłą niedzielę po awarii elektrowni w Matanzas, największej w kraju, bez prądu znalazło się prawie 70 proc. terytorium Kuby. Blackout doprowadził do kolejnej fali protestów przeciwko komunistycznym władzom.

Reformy w stronę wolnego rynku

Rząd w Hawanie ogłosił w minionym tygodniu kolejne szczegóły dotyczące zapowiadanych reform socjalistycznego modelu gospodarczego, ocenianych jako największy zwrot w stronę wolnego rynku od kierowanej przez Fidela Castro rewolucji komunistycznej z 1959 roku.

Wśród reform, które weszły w życie z początkiem sierpnia, jest dopuszczenie – choć pod pewnymi warunkami – prywatnych i zagranicznych firm do sektora wydobycia ropy i gazu. Rozluźniono też ograniczenia dotyczące handlu i importu.

Pakiet zmian przyjęto po miesiącach narastającej presji ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która według komentatorów ma na celu wymuszenie przemian na Kubie lub doprowadzenie do upadku komunistycznego reżimu w Hawanie.