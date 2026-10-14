Ze świata Więcej ropy, ale wyższe ryzyko. Brakująca ćwiartka dostaw Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ignacy Morawski: dostawy ropy naftowej z Bliskiego Wschodu wróciły do poziomów sprzed wojny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: somkanae sawatdinak/Shutterstock

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Według najnowszego miesięcznego raportu MAE eksport ropy z państw Zatoki Perskiej, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej, zwiększył się we wrześniu o 4,4 mln baryłek dziennie, osiągając 13,9 mln baryłek.

Przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, którą przed rozpoczęciem 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem transportowano około jednej piątej światowych dostaw ropy naftowej, wzrósł we wrześniu o 3,7 mln baryłek dziennie.

Według MAE wzrost eksportu był możliwy głównie dzięki przeładunkom ropy na morzu (ship-to-ship), polegającym na przepompowywaniu surowca z mniejszych tankowców na większe. Pozwala to ograniczyć liczbę dużych tankowców przepływających przez zagrożony obszar oraz skrócić czas ich przebywania w strefie ryzyka.

Eskalacja konfliktu ogranicza dostawy

Znacznie wolniej odbudowuje się eksport produktów naftowych, takich jak olej napędowy i paliwo lotnicze, który we wrześniu osiągnął zaledwie 40 proc. poziomu sprzed wojny.

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Zdaniem IEA rosnące zagrożenia związane m.in. z nasileniem ataków jemeńskich rebeliantów Huti w październiku, ogranicza możliwości dalszego zwiększania dostaw. Dlatego agencja nie podniosła znacząco prognoz światowej podaży ropy na pozostałą część roku.